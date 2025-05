Na sequência do ataque de 7 de outubro, os líderes ocidentais, desde o Presidente dos EUA, Joe Biden, ao Primeiro-Ministro britânico, Rishi Sunak, e ao Presidente francês, Emmanuel Macron, foram rápidos a condenar o Hamas, comparando-o por vezes à organização terrorista Daesh.



Mas na década de 1940, muito antes de grupos de resistência palestiniana como o Hamas pegarem em armas contra a ocupação israelita, numerosas milícias judaicas bombardeavam e matavam representantes britânicos e árabes palestinianos.



Grupos judeus, desde o Haganá (Haganah) ao Irgun e ao Stern Gang (Lehi), utilizaram ativamente o terrorismo para se oporem ao mandato britânico sobre a Palestina e para criar medo entre os cidadãos árabes.



David A. Charters, professor de história militar na Universidade de New Brunswick, no Canadá, e membro sénior do Centro Gregg para o Estudo da Guerra e da Sociedade, escreveu: “Defendo que o terrorismo judaico na década de 1940 foi tanto táctica como estrategicamente importante. A nível táctico, os terroristas judeus conseguiram frustrar as forças de segurança britânicas e minar a sua capacidade de controlar a Palestina”, escreve.

“A nível estratégico, isto desempenhou um papel importante ao persuadir a Grã-Bretanha a retirar-se da Palestina, o que criou as condições que facilitaram a criação de Israel e a consequente criação de uma diáspora árabe-palestiniana”, escreveu Charters no seu artigo “O terrorismo judaico e o Médio Oriente moderno” (Jewish Terrorism and the Modern Middle East).



O especialista militar americano John Lois Peeke também escreveu que o terrorismo sionista está no cerne da ideia de Israel. “O terrorismo judaico contra os britânicos e os árabes contribuiu grandemente para a expulsão dos britânicos da Palestina, o abandono do mandato da Liga das Nações e a criação do estado judaico de Israel”, escreveu Peeke no seu livro “O terrorismo judaico-sionista e a criação de Israel” (Jewish-Zionist Terrorism and the Creation of Israel).



Na década de 1940, grupos terroristas sionistas atacaram brutalmente não apenas alvos militares, mas também civis.

Em outubro de 1945, grupos clandestinos judeus atacaram simultaneamente os caminhos-de-ferro coloniais, as refinarias de petróleo e os navios da polícia na Palestina. Este facto marcou o início de um período de dois anos de revolta judaica contra os britânicos e os palestinianos.



Em julho de 1946, o Irgun fez explodir o Hotel King David em Jerusalém, onde se situava o centro administrativo britânico, matando 92 pessoas.

Peeke escreve: “[Robert] Asprey, [Menachem] Begin e [Samuel] Katz afirmam que o King David explodiu por duas razões: Para retaliar o ataque britânico à Agência Judaica e para destruir documentos secretos que ligavam a Agência Judaica e [David] Ben Gurion ao terrorismo do Haganá (Haganah).”



O Haganá (Haganah) era o braço armado da Agência Judaica para a Palestina, o braço operacional da Organização Sionista Mundial, fundada pelo pai fundador do sionismo, Theodor Herzl, em 1897, durante o Primeiro Congresso Sionista em Basileia, na Suíça.



A Agência Judaica para a Palestina, que mudou o seu nome para Agência Judaica para Israel após 1948, tinha como objetivo incentivar, assegurar e implementar a imigração judaica de outros países para Israel.



Ben Gurion foi chefe da Agência Judaica de 1935 até à criação do Estado de Israel em 1948 e desempenhou um papel importante nas actividades do Haganá (Haganah). Mais tarde, Gurion tornou-se o primeiro primeiro-ministro de Israel.

Haganá, que significa força de defesa, inspirou os líderes sionistas a designarem as suas forças armadas como Forças de Defesa de Israel (IDF) após a criação de Israel.



De actividades clandestinas na década de 1940, escreveu Peeke, “o terrorismo judaico evoluiu para operações militares e a organização terrorista para a Força de Defesa de Israel”.



A “limpeza étnica” Sionista



Em 9 de abril de 1948, militantes do Irgun e do Lehi mataram em conjunto pelo menos 107 aldeões palestinianos, incluindo mulheres e crianças, no massacre de Deir Yassin.

Deir Yassin era uma aldeia palestiniana com cerca de 600 habitantes, perto de Jerusalém.

A brutalidade do terror do Irgun contra os palestinianos comuns em Deir Yassin destinava-se a chocar e a assustar os árabes palestinianos. Numa entrevista ao jornalista francês Eric Rouleau, em 1979, Salah Khalaf, um dos fundadores do movimento Fatah, afirmou que isso significava obrigar os palestinianos a abandonar as suas terras.

A organização de resistência palestiniana Fatah é uma das principais facções da Organização de Libertação da Palestina (Palestinian Liberation Organisation - PLO), reconhecida internacionalmente, que governa a Cisjordânia ocupada.



Embora a Fatah seja atualmente um grupo legal aos olhos da comunidade internacional, nos anos 60 os Estados Unidos e Israel condenaram-na como uma organização terrorista, tal como condenaram o Hamas. O Hamas venceu as últimas eleições palestinianas em 2006.



No seu livro “Palestinianos sem pátria” (Palestinien sans patrie), baseado em entrevistas com Rouleau, Khalaf, também conhecido como Abu Iyad, descreveu vividamente a forma como o massacre de Deir Yassin pelo Irgun obrigou a sua família a deixar a sua casa em Jaffa para ir para Gaza.



Contrariamente aos relatos oficiais, Khalaf disse que mais de 250 palestinianos foram mortos por grupos terroristas sionistas no ataque de abril de 1948, e que os perpetradores judeus “estriparam cerca de trinta mulheres grávidas e retalharam muitos cadáveres com bastões”.



De acordo com Khalaf, o massacre de Deir Yassin foi um dos acontecimentos mais importantes da campanha sionista de limpeza étnica contra os palestinianos, cujas consequências têm continuado a sentir-se desde então. Outros massacres sionistas em cidades palestinianas, como Saliha e Lydda, seguiram-se a Deir Yassin e desencadearam um êxodo em massa de palestinianos conhecido como a Nakba.

“No início de 1948, o Haganá “prosseguiu as suas actividades em estreita colaboração com organizações separatistas como o Irgun de Begin, lançando uma ofensiva regular para desocupar os colonatos árabes no território do estado judaico com que os sionistas sonhavam”, disse Khalaf.



“Centenas de milhares de palestinianos, temendo massacres como o de Deir Yassin e abandonados à sua sorte, decidiram abandonar o seu país em busca de segurança”, acrescentou.

Quando os palestinianos deixaram o seu país, esperavam também poder regressar em breve a casa, confiando que os estados árabes recuperariam as suas terras. Mas isso não aconteceu.



Os imigrantes judeus da Europa e de outros países foram instalados na Palestina pela Agência Judaica com a ajuda de grupos armados sionistas.



Esta substituição da população palestiniana tem continuado até aos dias de hoje, com Israel a continuar a construir colonatos ilegais nos territórios ocupados da Cisjordânia.



O Irgun, liderado durante anos por Begin, foi classificado como um grupo terrorista pela ONU, pelos EUA e pelo Reino Unido.

Mas apesar de uma censura tão forte, Begin formou o Herut, um partido político israelita de direita. Begin tornou-se o sexto primeiro-ministro de Israel em 1977. Mais tarde, o Herut fundiu-se com o partido Likud, do atual Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Khalaf, que se tornou vice-chefe e chefe dos serviços secretos da OLP e o segundo dirigente mais poderoso da Fatah, depois de Yasser Arafat, o líder vitalício do grupo de resistência palestiniana, afirmou que os palestinianos nunca deveriam ter abandonado as suas terras.

“Quando olho para trás, penso que os meus compatriotas cometeram um erro ao confiarem nos países árabes e ao deixarem o campo vazio para os colonialistas judeus. Tinham de resistir a todo o custo. Os sionistas não os podiam destruir até à última pessoa. Além disso, para muitos de nós, o exílio era pior do que a morte”.

Enquanto a população de Gaza é forçada a deslocar-se internamente, naquilo que está a ser visto como uma segunda Nakba, o aviso de Khalaf pode estar a pairar sobre a liderança do Hamas.

Documentos oficiais israelitas que foram divulgados indicam que, tal como na Nakba, Telavive planeia implementar outro plano de expulsão dos palestinianos de Gaza.

Há mais de um mês que as forças armadas israelitas bombardeiam o enclave palestiniano com ataques aéreos, mísseis e ataques de artilharia, matando mais de dez mil pessoas, incluindo mulheres e crianças, tal como aconteceu em Deir Yassir e noutras zonas na década de 1940.