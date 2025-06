O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que as negociações sobre tarifas com mais de uma dúzia de parceiros comerciais poderão prolongar-se até 1 de setembro, o Dia do Trabalhador dos EUA, em vez do prazo anterior de 9 de julho.

Em declarações à Fox News, Bessent sublinhou a necessidade de garantir acordos com os “18 parceiros comerciais importantes” dos EUA.

“Se conseguirmos fechar 10 ou 12 dos 18 parceiros importantes e houver mais 20 relações importantes, penso que poderemos concluir o comércio até ao Dia do Trabalhador”, acrescentou.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, também interveio na sexta-feira, sublinhando a flexibilidade do prazo original.

“Podemos fazer o que quisermos. Podemos prolongá-lo ou encurtá-lo. Eu gostaria de o encurtar. Gostaria de enviar cartas a todos. Parabéns, estão a pagar 25 por cento”, disse.

Até à data, a administração Trump garantiu apenas um acordo comercial, com o Reino Unido, a par de uma trégua temporária com a China.

Bessent disse que as negociações com a China e o Reino Unido estão “para trás, por enquanto”.

Acrescentou que espera que os minerais de terras raras provenientes da China voltem em breve a “fluir” para os EUA, na sequência do anúncio feito por Pequim na sexta-feira, que aprovou a exportação destes materiais.

“Como disse o Presidente Trump, ele criou uma alavanca negocial máxima para o Embaixador (Jamieson) Greer, para o Secretário (do Comércio) Lutnick e para mim, ao dizer que se não se conseguir chegar a um acordo, ele fica feliz por voltar aos níveis de 2 de abril, por isso temos países a aproximarem-se de nós com acordos muito bons”, disse Bessent, sublinhando que, se os países não conseguirem chegar a um acordo, Trump está preparado para restabelecer as tarifas mais elevadas, que abalaram os mercados mundiais quando foram anunciadas pela primeira vez.