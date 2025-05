As autoridades alemãs detiveram cinco alegados membros de um grupo racista de extrema-direita em operações coordenadas em várias cidades, informaram os procuradores federais na quarta-feira.

Os suspeitos, identificados apenas pelo primeiro nome devido à legislação alemã em matéria de proteção da vida privada, foram detidos nos estados de Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg e Hesse.

Os alegados líderes do grupo - Benjamin H., Lenny M. e Jason R. - são acusados de planear ataques violentos contra imigrantes e opositores políticos.

Os suspeitos, alegadamente com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, seriam membros de uma “organização terrorista de extrema-direita” fundada em abril de 2024 e conhecida como a “Última Onda de Defesa”, segundo o Ministério Público Federal.

O seu objetivo era “provocar o colapso do sistema democrático na República Federal da Alemanha através de actos de violência, principalmente contra migrantes e opositores políticos”, referiram em comunicado.

Extremismo crescente

Os procuradores descrevem vários ataques levados a cabo pelo grupo, incluindo um ataque incendiário a um centro cultural em Altdobern, em outubro de 2024. O edifício estava ocupado por várias pessoas que escaparam aos ferimentos por acaso.

Segundo o Ministério Público, num outro incidente, em janeiro de 2025, dois membros tentaram incendiar um centro de acolhimento de refugiados em Schmolln, tendo pintado as paredes com símbolos nazis e slogans como “Fora, estrangeiros” e “Alemanha para os alemães”.

O grupo era também suspeito de planear um ataque a outro abrigo para refugiados em Senftenberg, tendo os seus membros adquirido engenhos explosivos na vizinha República Checa antes de serem detidos.

Mais de 220 agentes da polícia participaram na operação de quarta-feira, que incluiu buscas em 13 locais em cinco estados alemães.

As detenções surgem no meio de preocupações crescentes com a extrema-direita na Alemanha. Os suspeitos serão presentes a um juiz federal que decidirá sobre a sua prisão preventiva.