Uma das razões mais importantes para a sobrevivência do Império Otomano durante mais de 600 anos foi o facto de considerar o Islão como parte integrante do seu governo. O império liderado pelos turcos expandiu-se rapidamente após a tomada do califado muçulmano à dinastia abássida, em 1517, e atribuiu grande importância a um consenso académico em questões sociais e religiosas.

Por conseguinte, em 1759, foi formalizado o conceito de “Conferências Huzur-i Humayun”. Realizadas na presença do sultão otomano durante o Ramadão, estas conferências eram de natureza participativa, com académicos muçulmanos a interpretarem vários versos do Alcorão e a responderem a perguntas de estudantes e outros ouvintes.

As conferências anuais de paz realizavam-se habitualmente no Palácio Topkapi, em Istambul, a sede máxima do Império Otomano. Esta tradição manteve-se durante 165 anos, até desaparecer na história com a abolição do Califado em 1924.

A ideia de incentivar a realização de conferências sobre assuntos religiosos sensíveis remonta à própria fundação do Império Otomano. Os sultões costumavam organizar reuniões com académicos e líderes religiosos para revitalizar a vida científica e religiosa e garantir a adesão do Estado aos valores islâmicos.

Por esta razão, os sultões otomanos davam importância ao facto de convidarem para os seus palácios, juntamente com os seus alunos, os académicos religiosos mais conhecidos do seu tempo. Chegaram mesmo a aceitar alguns deles como seus professores particulares.

Mehmed, o Conquistador (Mehmed II), que governou o império com vitórias militares decisivas entre 1451 e 1481, levou esta tradição de criação de consensos a um novo nível. Ele garantiu a participação em tais discussões e deu grande ênfase à promoção do pensamento religioso e científico na sociedade otomana.

Como se processavam as conferências de paz?

A primeira aula tinha lugar entre as orações do meio-dia e da tarde, com a participação de pelo menos seis académicos. Estas aulas eram designadas por “Conferências Huzur-i Humayun”, porque se realizavam na presença do sultão.

São muito raros os programas religiosos e culturais que, ao longo da história, se mantiveram regularmente durante um período tão longo.

Os académicos que davam palestras nas conferências de paz eram chamados “mukarrir” (a pessoa que explicava um assunto) e os académicos que discutiam o conteúdo das palestras e faziam perguntas eram chamados “muhatap” (interlocutores). Havia cinco interlocutores para cada mukarrir. No entanto, o número de professores, os dias, as horas e a duração das aulas variavam de tempos a tempos.

Todo o evento era administrado pelo Sheikhulislamate, a mais alta autoridade autorizada a emitir fatwas. As suras e os versículos a interpretar no evento anual eram anunciados pelo Sheikhulislamate quinze dias antes do Ramadão. Em seguida, eram preparadas perguntas sobre esses versículos.

As conferências eram conduzidas em total liberdade académica. Um versículo era lido e interpretado pelo mukarrir e, em seguida, as questões colocadas pelos interlocutores eram respondidas. O sultão ouvia tudo, desde as palestras até às discussões. A maioria dos académicos baseava as suas apresentações nas obras do jurista persa do século XIII, teólogo e comentador do Alcorão, Qadi Baydawi.

O que tornou esta actividade tão importante foi a interpretação dos versículos do Alcorão pelos estudiosos à luz dos hadiths (ditos do Profeta Maomé), da fiqh, da história e do contexto geográfico. Esta actividade destacou-se na dinastia otomana como uma actividade honesta e intelectualmente rigorosa que desenvolvia o pensamento racional e espiritual.

Era comum que os académicos que assistiam às conferências de paz fossem recompensados pelo sultão com presentes.

O local onde se realizavam as reuniões era determinado pelo sultão. No local, o mukarrir sentava-se à direita do sultão, enquanto os destinatários se sentavam em semicírculo ao lado do mukarrir.

Os nomes dos homens e mulheres que ouviriam as conferências na presença do sultão eram aprovados por ele.

Durante o reinado de Abdulhamid II, foram organizadas palestras no Palácio Yildiz duas vezes por semana durante o Ramadão. Foram também convidados alguns políticos.

Durante o reinado do sultão Vahdeddin e do califa Abdulmecid Efendi, as conferências prosseguiram no Palácio Dolmabahçe. A última conferência teve lugar em Maio de 1923.

A Biblioteca da Universidade de Istambul possui mais de vinte “Livros de Conferências de Paz” manuscritos e decorados, provavelmente provenientes da Biblioteca do Palácio de Yildiz.

Actualmente, na presença do Sultão de Marrocos, são organizadas, durante o Ramadão, conferências semelhantes, em termos de método e de conteúdo, às conferências de paz otomanas. Estas conferências são publicadas em árabe e inglês sob o nome “Aldurus Alhasania”. Para este evento são convidados académicos religiosos de todos os países islâmicos, incluindo a Türkiye.