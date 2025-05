O candidato da extrema-direita, George Simion, venceu a primeira volta das eleições presidenciais da Roménia, no domingo, por uma larga margem.

Simion, o candidato da Aliança para a União dos Romenos (AUR), obteve mais de 40,2% dos votos, com mais de 98% dos votos contados, de acordo com a Autoridade Eleitoral Permanente da Roménia.

Seguiu-se-lhe o autarca centrista da capital, Bucareste, Nicusor Dan, com mais de 20,8%.

O também centrista Crin Antonescu, do Partido Social-Democrata, no poder, ficou em terceiro lugar, com cerca de 20,5 por cento.

Como nenhum candidato obteve a maioria de 50%+1 necessária para ser eleito, o país realizará uma segunda volta no dia 18 de maio.

Simion, de 38 anos, é conhecido pelas suas declarações controversas que reflectem as suas opiniões ultranacionalistas e eurocépticas.

Em 24 de novembro de 2024, a Roménia realizou a primeira volta das eleições presidenciais, que foram ganhas pelo candidato de extrema-direita pró-russo Calin Gorgescu.

Mas o Tribunal Constitucional da Roménia anulou os resultados e a segunda volta marcada para 8 de dezembro, alegando que o processo eleitoral foi manipulado a favor de Gorgescu por uma campanha apoiada pela Rússia.