O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, condenou os esforços dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão para forjar alianças de segurança destinadas a contrariar a Coreia do Norte, alertando que tais iniciativas poderiam desestabilizar o equilíbrio regional e provocar maior escalada.

"Alertamos contra a criação destes laços para construir alianças dirigidas contra qualquer um, incluindo a Coreia do Norte e, obviamente, a Rússia", disse Lavrov no sábado após se encontrar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Correia do Norte, Choe Son-hui, na cidade costeira oriental de Wonsan, segundo as declarações publicadas pelos media estatais.

A visita marcou a segunda ronda de diálogo estratégico entre os dois países, enquanto Moscovo e Pyongyang aprofundam a coordenação militar e diplomática.

Lavrov também lamentou a ausência da Coreia do Norte nos fóruns recentes da ASEAN em Kuala Lumpur, na Malásia, afirmando que a voz de Pyongyang tinha sido "sentida em falta", mas garantiu a Choe expressando o seguinte: "mesmo com a vossa ausência, defendemos os vossos interesses no Fórum Regional da ASEAN sobre Segurança".

Lavrov também fez uma declaração surpreendente, admitindo de que os soldados da Coreia do Norte lutaram ativamente ao lado das forças russas na região de Kursk na Ucrânia.

Elogiou a sua "excelente prontidão para combate" e disse que os seus esforços foram "tangívelmente confirmados" pelo sangue que derramaram no que descreveu como a "causa justa de libertar territórios russos da Ucrânia".

Espera-se que Lavrov visite Pyongyang durante a sua estadia e entregue uma mensagem do Presidente russo Vladimir Putin a Presidente norte-coreano Kim Jong-un.

Viajará depois para a China para participar numa reunião de ministros dos negócios estrangeiros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO).