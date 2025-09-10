MÉDIO ORIENTE
2 min de leitura
Trump diz que Netanyahu decidiu sozinho o ataque israelita ao Catar
Presidente dos EUA diz que o enviado avisou Doha "tarde demais" enquanto Catar condena bombardeamento israelita descrevendo-o como “violação da soberania”.
Trump diz que Netanyahu decidiu sozinho o ataque israelita ao Catar
Presidente dos EUA diz que o seu enviado avisou Doha "tarde demais". / AP
10 de setembro de 2025

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o ataque de Israel ao Catar foi ordenado pelo Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não por Washington.

"Esta foi uma decisão tomada pelo Primeiro-ministro Netanyahu, não foi uma decisão tomada por mim", escreveu Trump na Truth Social.

"Imediatamente dirigi o Enviado Especial Steve Witkoff a informar os Cataris do ataque iminente, o que ele fez, contudo, infelizmente, já era demasiado tarde para parar o ataque", acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar negou as alegações da Casa Branca de que teve aviso prévio, dizendo que uma mensagem dos EUA chegou apenas quando as explosões estavam em curso.

Doha condenou o ataque descrevendo-o como uma "violação flagrante do direito internacional" e uma ameaça à sua soberania e segurança.

Recomendado

Trump disse que falou com Netanyahu após o ataque, e o líder israelita disse-lhe que queria "fazer a paz".

Trump também telefonou ao Emir do Catar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, garantindo-lhe que tal incidente não se repetiria.

"Bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma Nação Soberana e aliado próximo dos Estados Unidos, que está a trabalhar muito arduamente e corajosamente correndo riscos connosco para mediar a Paz, não faz avançar os objetivos de Israel ou da América", escreveu Trump, citando observações anteriores da Porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt.

Trump disse ter instruído o Secretário de Estado Marco Rubio a finalizar um Acordo de Cooperação de Defesa com o Catar, sinalizando a intenção de Washington de fortalecer os laços apesar do incidente.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us