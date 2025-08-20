A diretora de Inteligência Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, anunciou que as autorizações de segurança de 37 funcionários actuais e antigos foram revogadas devido a alegações de que eles politizaram ou administraram mal as informações de inteligência, incluindo na avaliação de 2017 ordenada por Obama sobre a influência russa nas eleições dos EUA.
De acordo com um memorando da ODNI de 18 de agosto obtido pelo New York Post, o acesso dos funcionários a sistemas, instalações e materiais confidenciais foi encerrado “imediatamente”, com todos os contratos governamentais ou empregos rescindidos imediatamente.
Entre aqueles que tiveram as suas autorizações revogadas estavam a ex-vice-diretora do DNI Stephanie O'Sullivan e Vinh Nguyen, um ex-assessor do então diretor do DNI James Clapper. Ambos trabalharam na Avaliação da Comunidade de Inteligência (ICA) de 2017, que afirmava que a Rússia favoreceu Donald Trump em detrimento de Hillary Clinton nas eleições de 2016.
Desde então, o relatório tem sido amplamente contestado.
Nguyen, que mais tarde se tornou o primeiro diretor de IA da NSA sob Trump, foi citado em investigações recentes como tendo desempenhado um papel na elaboração da ICA.
“Receber uma autorização de segurança é um privilégio, não um direito”, disse Gabbard.
“Aqueles na Comunidade de Inteligência que traem o seu juramento à Constituição e colocam os seus próprios interesses à frente do povo norte-americano quebraram a confiança sagrada que prometeram manter.”
As autorizações revogadas também incluem funcionários que assinaram uma declaração de 2019 apoiando a investigação de impeachment dos democratas contra Trump.
Samantha Vinograd, funcionária da Segurança Interna da era Biden, Andrew P. Miller, ex-membro do NSC de Obama, e Loren DeJonge Schulman, ex-conselheira de Susan Rice, estavam entre os nomeados.
Gabbard divulgou registos que mostram que Clapper, o então diretor da CIA John Brennan e o então diretor do FBI James Comey pressionaram a ICA, apesar dos avisos de oficiais veteranos para excluir o agora desacreditado dossiê Steele.
Descreveu o processo como uma “conspiração traidora” para minar a vitória de Trump em 2016.
Desde que assumiu o cargo, Gabbard também divulgou um relatório do Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes contestando a avaliação da era Obama.
Uma análise do diretor da CIA, John Ratcliffe, descreveu o processo da ICA como “caótico”, “não convencional” e potencialmente motivado por questões políticas.
O Departamento de Justiça abriu uma investigação do grande júri sobre Brennan, Comey e Clapper em relação à investigação do Russia-gate, de acordo com a mídia norte-americana.