DNI revoga 37 autorizações de segurança sobre relatório de inteligência da era Obama sobre a Rússia
A chefe dos serviços secretos dos EUA afirma que os funcionários "traíram o juramento" ao politizarem as informações secretas por trás da investigação do caso Russia-gate.
Gabbard revoga 37 licenças de segurança por relatório de inteligência sobre a Rússia na era Obama. [Arquivo] / AP
20 de agosto de 2025

A diretora de Inteligência Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, anunciou que as autorizações de segurança de 37 funcionários actuais e antigos foram revogadas devido a alegações de que eles politizaram ou administraram mal as informações de inteligência, incluindo na avaliação de 2017 ordenada por Obama sobre a influência russa nas eleições dos EUA.

De acordo com um memorando da ODNI de 18 de agosto obtido pelo New York Post, o acesso dos funcionários a sistemas, instalações e materiais confidenciais foi encerrado “imediatamente”, com todos os contratos governamentais ou empregos rescindidos imediatamente.

Entre aqueles que tiveram as suas autorizações revogadas estavam a ex-vice-diretora do DNI Stephanie O'Sullivan e Vinh Nguyen, um ex-assessor do então diretor do DNI James Clapper. Ambos trabalharam na Avaliação da Comunidade de Inteligência (ICA) de 2017, que afirmava que a Rússia favoreceu Donald Trump em detrimento de Hillary Clinton nas eleições de 2016.

Desde então, o relatório tem sido amplamente contestado.

Nguyen, que mais tarde se tornou o primeiro diretor de IA da NSA sob Trump, foi citado em investigações recentes como tendo desempenhado um papel na elaboração da ICA.

“Receber uma autorização de segurança é um privilégio, não um direito”, disse Gabbard.

“Aqueles na Comunidade de Inteligência que traem o seu juramento à Constituição e colocam os seus próprios interesses à frente do povo norte-americano quebraram a confiança sagrada que prometeram manter.”

As autorizações revogadas também incluem funcionários que assinaram uma declaração de 2019 apoiando a investigação de impeachment dos democratas contra Trump.

Samantha Vinograd, funcionária da Segurança Interna da era Biden, Andrew P. Miller, ex-membro do NSC de Obama, e Loren DeJonge Schulman, ex-conselheira de Susan Rice, estavam entre os nomeados.

Gabbard divulgou registos que mostram que Clapper, o então diretor da CIA John Brennan e o então diretor do FBI James Comey pressionaram a ICA, apesar dos avisos de oficiais veteranos para excluir o agora desacreditado dossiê Steele.

Descreveu o processo como uma “conspiração traidora” para minar a vitória de Trump em 2016.

Desde que assumiu o cargo, Gabbard também divulgou um relatório do Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes contestando a avaliação da era Obama.

Uma análise do diretor da CIA, John Ratcliffe, descreveu o processo da ICA como “caótico”, “não convencional” e potencialmente motivado por questões políticas.

O Departamento de Justiça abriu uma investigação do grande júri sobre Brennan, Comey e Clapper em relação à investigação do Russia-gate, de acordo com a mídia norte-americana.

