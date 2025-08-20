A diretora de Inteligência Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, anunciou que as autorizações de segurança de 37 funcionários actuais e antigos foram revogadas devido a alegações de que eles politizaram ou administraram mal as informações de inteligência, incluindo na avaliação de 2017 ordenada por Obama sobre a influência russa nas eleições dos EUA.

De acordo com um memorando da ODNI de 18 de agosto obtido pelo New York Post, o acesso dos funcionários a sistemas, instalações e materiais confidenciais foi encerrado “imediatamente”, com todos os contratos governamentais ou empregos rescindidos imediatamente.

Entre aqueles que tiveram as suas autorizações revogadas estavam a ex-vice-diretora do DNI Stephanie O'Sullivan e Vinh Nguyen, um ex-assessor do então diretor do DNI James Clapper. Ambos trabalharam na Avaliação da Comunidade de Inteligência (ICA) de 2017, que afirmava que a Rússia favoreceu Donald Trump em detrimento de Hillary Clinton nas eleições de 2016.

Desde então, o relatório tem sido amplamente contestado.

Nguyen, que mais tarde se tornou o primeiro diretor de IA da NSA sob Trump, foi citado em investigações recentes como tendo desempenhado um papel na elaboração da ICA.

“Receber uma autorização de segurança é um privilégio, não um direito”, disse Gabbard.

“Aqueles na Comunidade de Inteligência que traem o seu juramento à Constituição e colocam os seus próprios interesses à frente do povo norte-americano quebraram a confiança sagrada que prometeram manter.”