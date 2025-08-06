Os líderes japoneses renovaram os apelos por um mundo sem armas nucleares enquanto o Japão comemora o 80º aniversário do bombardeamento atómico de Hiroshima pelos EUA.
O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, reafirmou o compromisso do seu país com o desarmamento nuclear global e disse que o Japão é a única nação a sofrer bombardeamentos atómicos durante a guerra, reportou a emissora NHK.
"Quando visitei o Museu Memorial da Paz de Hiroshima, renovei a minha determinação de que estas provações insuportáveis e memórias não devem ser deixadas esquecidas e devem ser transmitidas às gerações futuras", disse aos participantes de uma cerimónia realizada no Parque Memorial da Paz na cidade de Hiroshima na quarta-feira.
"Oitenta anos passaram desde que a bomba atómica foi lançada sobre Hiroshima, transformando esta cidade numa terra devastada num instante, e ofereci respeitosamente as minhas sinceras condolências aos espíritos daqueles que perderam as suas vidas", afirmou mais tarde no X.
Num discurso, o presidente da câmara de Hiroshima, Kazumi Matsui, alertou para uma "tendência acelerada de militarização em todo o mundo", no contexto da guerra da Rússia na Ucrânia e da guerra israelita em Gaza.
"Estes acontecimentos desrespeitam flagrantemente as lições que a comunidade internacional deveria ter aprendido com as tragédias da história", afirma.
A cerimónia começou às 8h15 horário local (23h15 GMT de terça-feira), o momento exato em que os EUA lançaram a bomba sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945.
Número de sobreviventes a diminuir
A explosão destruiu a cidade e matou cerca de 140.000 pessoas até ao final desse ano. Milhares de pessoas sofreram de doenças relacionadas com radiação nas décadas que se seguiram.
Três dias após "Little Boy", em 9 de agosto, outra bomba atómica matou 74.000 pessoas em Nagasaki. O Império Japonês rendeu-se em 15 de agosto, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Hoje, Hiroshima é uma metrópole próspera de 1,2 milhões, mas os ataques vivem nas memórias de muitos.
Na véspera da cerimónia, cerca de 55.000 pessoas começaram a fazer fila para prestar as suas homenagens às vítimas em frente ao cenotáfio.
Matsui Kazumi colocou uma lista atualizada de vítimas no cenotáfio do parque. Há agora 349.246 nomes.
Antes do amanhecer, famílias que perderam entes queridos no ataque também vieram rezar. Yoshie Yokoyama, de 96 anos, que chegou numa cadeira de rodas com o seu neto, disse aos jornalistas que os seus pais e avós foram vítimas da bomba.
"O meu avô morreu pouco depois do bombardeamento, enquanto o meu pai e mãe morreram depois de desenvolverem cancro. Os meus sogros também morreram, por isso o meu marido não os pôde ver novamente quando voltou dos campos de batalha após a guerra. As pessoas ainda estão a sofrer", acrescentou.
A cerimónia de quarta-feira estava prevista incluir um recorde de cerca de 120 países e regiões, incluindo, pela primeira vez, representantes taiwaneses e palestinianos. Os Estados Unidos — que nunca se desculparam formalmente pelos bombardeamentos — foram representados pelo seu embaixador no Japão. A Rússia e a China estiveram ausentes.
Na sua declaração de paz, Kazumi instou os líderes mundiais a visitarem Hiroshima e testemunharem em primeira mão a destruição causada pelas armas nucleares. Apelou a uma nova estrutura de segurança internacional baseada no diálogo e na confiança.
Com o número de sobreviventes dos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki a diminuir para menos de 100.000 com uma idade média superior a 86 anos, funcionários e ativistas sublinharam a urgência de preservar as suas histórias para as gerações futuras.