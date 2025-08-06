Os líderes japoneses renovaram os apelos por um mundo sem armas nucleares enquanto o Japão comemora o 80º aniversário do bombardeamento atómico de Hiroshima pelos EUA.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, reafirmou o compromisso do seu país com o desarmamento nuclear global e disse que o Japão é a única nação a sofrer bombardeamentos atómicos durante a guerra, reportou a emissora NHK.

"Quando visitei o Museu Memorial da Paz de Hiroshima, renovei a minha determinação de que estas provações insuportáveis e memórias não devem ser deixadas esquecidas e devem ser transmitidas às gerações futuras", disse aos participantes de uma cerimónia realizada no Parque Memorial da Paz na cidade de Hiroshima na quarta-feira.

"Oitenta anos passaram desde que a bomba atómica foi lançada sobre Hiroshima, transformando esta cidade numa terra devastada num instante, e ofereci respeitosamente as minhas sinceras condolências aos espíritos daqueles que perderam as suas vidas", afirmou mais tarde no X.

Num discurso, o presidente da câmara de Hiroshima, Kazumi Matsui, alertou para uma "tendência acelerada de militarização em todo o mundo", no contexto da guerra da Rússia na Ucrânia e da guerra israelita em Gaza.

"Estes acontecimentos desrespeitam flagrantemente as lições que a comunidade internacional deveria ter aprendido com as tragédias da história", afirma.

A cerimónia começou às 8h15 horário local (23h15 GMT de terça-feira), o momento exato em que os EUA lançaram a bomba sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945.

Número de sobreviventes a diminuir

A explosão destruiu a cidade e matou cerca de 140.000 pessoas até ao final desse ano. Milhares de pessoas sofreram de doenças relacionadas com radiação nas décadas que se seguiram.