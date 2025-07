A Presidência dos Assuntos Religiosos vai organizar uma comemoração variada e programas de oração em todo o país para o 15 de julho, Dia da Democracia e da Unidade Nacional.

De acordo com a declaração feita pela Presidência, serão realizados hoje em todo o país programas diversos de comemoração e oração.

No âmbito das actividades, a oração para as almas de todos os mártires, especialmente 15 de julho, será realizada em todos os gabinetes religiosos provinciais.

Antes da oração do meio-dia, serão feitas orações em todas as mesquitas com a recitação do Alcorão Sagrado dedicado às almas dos mártires.

O programa Mevlid-i Sharif, que terá lugar na Mesquita Nacional Presidencial, será transmitido em direto nos ecrãs da televisão Diyanet.

Será dada salaam simultânea em todas as mesquitas

Por outro lado, na noite entre 15 e 16 de julho, às 00:13, serão celebradas orações simultâneas em todas as mesquitas e as luzes dos minaretes das mesquitas permanecerão acesas até de manhã.

Na quarta-feira de manhã, serão organizadas reuniões de "oração da manhã" em todas as mesquitas.

Enquanto os eventos comemorativos a realizar nas praças das cidades incluirão recitações do Alcorão Sagrado e orações, as delegações provinciais e distritais visitarão os cemitérios dos mártires, os familiares dos mártires e os veteranos.

Serão organizados eventos especiais subordinados ao tema "O 15 de julho e os funcionários religiosos" nos cursos de verão do Alcorão.

A Rádio Diyanet chegará amanhã aos cidadãos com conteúdos como a vocalização de textos literários.