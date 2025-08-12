MÉDIO ORIENTE
Comunicado: Exército do Paquistão mata 50 terroristas na fronteira com o Afeganistão
As forças armadas paquistanesas afirmam ter iniciado uma operação ao longo da fronteira com o vizinho Afeganistão para erradicar terroristas e separatistas.
(ARQUIVO) Um soldado paquistanês monta guarda ao longo da cerca fronteiriça com o Afeganistão, na região de Waziristão do Norte, Paquistão. / Reuters
há 10 horas

As forças armadas do Paquistão anunciaram na terça-feira que mataram 50 terroristas ao longo da fronteira com o vizinho Afeganistão durante quatro dias, numa região instável do sudoeste do país, onde se encontram importantes projectos chineses da iniciativa Belt and Road.

Os terroristas foram mortos numa operação iniciada na quinta-feira, segundo um comunicado, no Baluchistão, onde actuam tanto terroristas como separatistas.

O número de vítimas não pôde ser verificado de forma independente.

Esta é uma notícia em desenvolvimento.

