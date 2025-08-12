As forças armadas do Paquistão anunciaram na terça-feira que mataram 50 terroristas ao longo da fronteira com o vizinho Afeganistão durante quatro dias, numa região instável do sudoeste do país, onde se encontram importantes projectos chineses da iniciativa Belt and Road.

Os terroristas foram mortos numa operação iniciada na quinta-feira, segundo um comunicado, no Baluchistão, onde actuam tanto terroristas como separatistas.