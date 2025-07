Emine Erdogan publicou uma mensagem por ocasião do "15 de julho, Dia da Democracia e da Unidade Nacional".

Na mensagem publicada na sua conta das redes sociais, Emine Erdogan escreveu o seguinte:

"15 de julho é o nome de uma resistência honrosa e de uma vitória imortal escrita com a determinação da nossa nação. E o nome dessa vitória é, sem dúvida: Türkiye. Naquela noite, corações corajosos enfrentaram os tanques, caminharam contra as balas e não deixaram passar a escuridão como um todo indivisível.

Esta atitude sublime, que defendeu a sua independência à custa da sua vida, é a expressão de uma vontade gravada no solo da pátria com fé. Desejo que esta grande unidade e solidariedade perdurem para sempre, e comemoro os nossos santos mártires com piedade e os nossos veteranos com gratidão."