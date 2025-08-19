Cerca de 10 000 comissários de bordo da Air Canada recusam-se a cumprir uma ordem do governo para regressarem ao trabalho, com o líder sindical a prometer ir para a prisão, se for necessário.

O Conselho de Relações Industriais do Canadá (CIRB) declarou a greve ilegal na segunda-feira, ordenando que os comissários que regressassem imediatamente ao trabalho.

A Air Canada afirma que a greve já forçou o cancelamento de cerca de 700 voos por dia, afetando aproximadamente 500.000 passageiros.

"Não regressaremos aos céus esta tarde", disse Mark Hancock, presidente nacional do Sindicato Canadiano de Funcionários Públicos (CUPE), que representa os comissários, segundo a CBC News.

Hancock disse que o conflito centra-se em exigências de melhor remuneração e um novo método de pagamento antes da descolagem dos voos.

"Se isso significa que as pessoas como eu irão para a prisão, então que assim seja. Se isso significa que o nosso sindicato será multado, então que assim seja", disse.

"Nenhum de nós quer estar em desafio contra a lei. Estamos à procura de uma solução aqui. Os nossos membros querem uma solução aqui. Mas essa solução tem de ser encontrada numa mesa de negociações."

O primeiro-ministro Mark Carney disse na segunda-feira que os comissários de bordo devem receber salários justos e instou ambas as partes a chegarem a uma resolução rápida.

Os comissários iniciaram a greve no sábado, após o fracasso das negociações com a companhia aérea.

A decisão do CIRB de intervir gerou críticas da CUPE, que argumenta que o envolvimento do governo prejudica os direitos de negociação coletiva.

Negociações em curso