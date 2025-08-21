TÜRKİYE
Türkiye inicia trabalhos de ferrovia estratégica ligada ao Corredor de Zangezur
Apoiada por financiamento de 2,8 mil milhões de dólares, a linha foi projetada para transportar 5,5 milhões de passageiros e 15 milhões de toneladas de carga por ano, com cinco túneis planeados ao longo da rota.
A ferrovia impulsionará o Corredor de Zangezur, reforçando o papel da Türkiye como ponte entre a Europa e a Ásia. (Foto: AA) / AA
21 de agosto de 2025

A Türkiye lançará na sexta-feira as bases para um grande projeto ferroviário no leste do país, que formará um segmento estratégico do Corredor de Zangezur, uma rota de trânsito fundamental planeada no Cáucaso do Sul.

O Ministro dos Transportes e Infraestruturas, Abdulkadir Uraloglu, anunciou na quinta-feira que a Linha Ferroviária Kars-Igdir-Aralik-Dilucu, que se estende por 224 quilómetros, servirá como uma ligação crítica dentro do corredor, conectando o Azerbaijão com o seu enclave de Naquichevão.

Projetada para transportar 5,5 milhões de passageiros e 15 milhões de toneladas de carga por ano, a ferrovia contará também com cinco túneis, afirmou Uraloglu. Acrescentou que foi assegurado um financiamento externo de 2,79 mil milhões de dólares através de esforços liderados pelo Ministério do Tesouro e Finanças da Türkiye.

O anúncio foi feito poucos dias após uma cimeira trilateral na Casa Branca, onde o Presidente do Azerbaijão, İlham Aliyev, o Primeiro-Ministro arménio, Nikol Pashinyan, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinaram uma declaração conjunta.

O acordo procura pôr fim a décadas de conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, comprometendo-se a cessar as hostilidades, normalizar as relações e reabrir as rotas de transporte — incluindo o Corredor de Zangezur.

O corredor planeado provocou inquietação no Irão, que se opõe há muito tempo ao projeto, visto como potencialmente prejudicial à influência de Teerão sobre a Arménia.

Na segunda-feira, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, viajou para Erevan para conversações com os líderes arménios e também falou sobre a ligação de trânsito.

Os analistas dizem que o projeto ferroviário, juntamente com a recente declaração de paz, poderá remodelar o comércio e o transporte no Cáucaso do Sul.

