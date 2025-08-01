Os legisladores de El Salvador aprovaram uma reforma constitucional para abolir os limites de mandato presidencial, permitindo que o actual líder, Nayib Bukele — que conta com um apoio esmagador no parlamento — possa concorrer indefinidamente.
A reforma, analisada em um procedimento acelerado e que também estende o mandato presidencial de cinco para seis anos, foi aprovada na quinta-feira com 57 votos a favor e 3 contra.
A deputada Ana Figueroa, do partido Novas Ideias, foi quem propôs as mudanças em cinco artigos da constituição.
A proposta também incluiu a eliminação do segundo turno das eleições, no qual os dois candidatos mais votados do primeiro turno disputam a presidência.
O partido Novas Ideias e seus aliados na Assembleia Nacional aprovaram rapidamente as propostas, aproveitando a supermaioria que possuem.
Bukele venceu a reeleição de forma esmagadora no ano passado, apesar de uma proibição constitucional, após juízes da Suprema Corte nomeados por seu partido decidirem, em 2021, que era permitido um segundo mandato de cinco anos.
Combate aos gangues de rua
Figueroa argumentou na quinta-feira que os legisladores federais e os presidentes de câmara já podem concorrer à reeleição quantas vezes quiserem.
“Todos eles têm tido a possibilidade de reeleição através do voto popular, a única exceção até agora tem sido a presidência”, afirmou Figueroa.
Ela também propôs que o actual mandato de Bukele, previsto para terminar em 1º de junho de 2029, seja encerrado em 1º de junho de 2027, para alinhar as eleições presidenciais e legislativas no mesmo calendário. Isso também permitiria que Bukele buscasse a reeleição para um mandato mais longo dois anos antes.
Bukele é altamente popular, em grande parte devido à sua abordagem rigorosa no combate às poderosas gangues de rua do país.
Os eleitores têm estado dispostos a ignorar evidências de que seu governo, assim como outros anteriores, negociou com os gangues antes de decretar um estado de emergência que suspendeu alguns direitos constitucionais e permitiu às autoridades prender e encarcerar dezenas de milhares de pessoas.
Seu sucesso em termos de segurança e política tem inspirado imitadores na região que buscam replicar seu estilo.