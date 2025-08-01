Os legisladores de El Salvador aprovaram uma reforma constitucional para abolir os limites de mandato presidencial, permitindo que o actual líder, Nayib Bukele — que conta com um apoio esmagador no parlamento — possa concorrer indefinidamente.

A reforma, analisada em um procedimento acelerado e que também estende o mandato presidencial de cinco para seis anos, foi aprovada na quinta-feira com 57 votos a favor e 3 contra.

A deputada Ana Figueroa, do partido Novas Ideias, foi quem propôs as mudanças em cinco artigos da constituição.

A proposta também incluiu a eliminação do segundo turno das eleições, no qual os dois candidatos mais votados do primeiro turno disputam a presidência.

O partido Novas Ideias e seus aliados na Assembleia Nacional aprovaram rapidamente as propostas, aproveitando a supermaioria que possuem.

Bukele venceu a reeleição de forma esmagadora no ano passado, apesar de uma proibição constitucional, após juízes da Suprema Corte nomeados por seu partido decidirem, em 2021, que era permitido um segundo mandato de cinco anos.

Combate aos gangues de rua