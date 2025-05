Há mais de mil anos, calcular o raio da Terra exigia muita imaginação. Foi Abu Reyhan Al-Biruni, o génio matemático islâmico do século X, que combinou a trigonometria e a álgebra para conseguir este feito numérico.

O legado académico de Biruni inspirou cientistas e matemáticos durante vários séculos e o seu nome continua a merecer respeito ainda hoje.

Em 1975, o famoso académico tajique, Bobojon Ghafurov, descreveu Biruni no seu artigo no "Correio da Unesco" como um génio universal que “estava tão à frente do seu tempo que as suas descobertas mais brilhantes pareciam incompreensíveis para a maioria dos académicos do seu tempo”. George Sarton, o fundador da disciplina História da Ciência, designou o século XI como a Era de Al Biruni.

Estudiosos como Biruni nasceram numa altura em que grande parte do conhecimento científico e matemático do mundo era traduzido para árabe. Na altura em que atingiu a maioridade, também lhe foram apresentados conceitos desenvolvidos por académicos de diferentes civilizações e séculos. Desde a literatura científica dos babilónios à dos romanos, passando pelos antigos textos indianos sobre astrologia, Biruni aprendeu com todos eles. Tal como outros estudiosos muçulmanos da Idade de Ouro do Islão, também ele tinha sede de conhecimento.

Segundo o Professor turco Fuat Sezgin, Biruni, de 27 anos, e Ibn Sina (Avicena), de 18, travaram debates intelectualmente sólidos. Sabe-se que as duas grandes mentes discutiram “a propagação da luz e a sua medição” em grande profundidade. Sezgin, que morreu em 2018, concluiu que a qualidade desses debates é rara e provavelmente não existe ainda hoje.

Aprofundando o conteúdo de alguns desses debates históricos, Sezgin afirmou que os dois estudiosos trocaram notas sobre o calor e os raios. Ambos os académicos chegaram a uma conclusão semelhante - que o calor é gerado pelo movimento e o frio pelo repouso e que, por essa razão, a Terra é quente no equador e fria nos pólos. Outro aspeto debatido foi a propagação dos raios de calor do Sol. Biruni via a luz e o calor como imateriais, e opinava que o calor existe dentro dos raios.

Ibn Sina foi ainda mais longe e disse que o calor não se propaga por si só, mas que os raios do sol os transportam - como um homem parado num barco em movimento.

Segundo o historiador alemão Max Meyerhoff, Biruni é talvez a figura mais proeminente da fileira de estudiosos muçulmanos universalmente venerados, e cujas contribuições em tantos domínios diversos lhe valeram o título de “al-Ustadh”, o Mestre ou Professor por excelência.

Voltando ao raio da Terra - como é que ele o mediu? Foi certamente o seu feito mais notável. Começou por medir a altura de uma colina perto do Forte de Nandana, na atual província de Punjab, no Paquistão. De seguida, subiu à colina para medir o horizonte. Utilizando equações trigonométricas e algébricas, obteve o valor equivalente a 3928.77 milhas inglesas, o que corresponde a cerca de 99% do raio da Terra atual.

Com base nos seus cálculos, Biruni começou também a pensar na possibilidade de a Terra girar em torno do Sol, uma ideia que os matemáticos da altura ignoravam. Mas Biruni estava tão seguro da sua lógica e dos seus instintos, que escreveu extensivamente sobre o Sol, os seus movimentos e o eclipse. Além disso, inventou instrumentos astronómicos e descreveu como a Terra girava sobre um eixo, fazendo cálculos precisos de latitude e longitude. Anotou as suas teorias e observações no seu livro, “Al-Athar Al-Baqiya”. Escreveu também um tratado sobre a contagem do tempo no ano 1000 d.C., período também conhecido como Era Cristã.

Descobriu também várias formas de encontrar o norte e o sul, e descobriu técnicas matemáticas para determinar exatamente o início das estações.

Biruni observou o eclipse solar de 8 de abril de 1019 e o eclipse lunar de 17 de setembro de 1019. O primeiro viu-o em Lamghan, um vale rodeado de montanhas entre as cidades de Qandahar e Cabul. Escreveu: “Ao nascer do sol, vimos que cerca de um terço do sol estava eclipsado e que o eclipse estava a diminuir”.

Observou o eclipse lunar em Ghazna e deu pormenores precisos sobre a altitude exacta de várias estrelas conhecidas no momento do primeiro contacto. Descreveu também a Via Láctea como um conjunto de inúmeros fragmentos de estrelas nebulosas.

No livro “Al-Tafhim-li-Awail Sina'at al-Tanjim”, resumiu o seu trabalho sobre Matemática e Astronomia. Foi traduzido por Ramsay Wright em 1934.

As contribuições de Biruni para a física incluem trabalhos sobre molas e a determinação exacta do peso específico de dezoito elementos e compostos, incluindo muitos metais e pedras preciosas. O seu livro “Kitab-al-Jamahir” aborda as propriedades de várias pedras preciosas. Foi um pioneiro no estudo dos ângulos e da trigonometria. Trabalhou no estudo das sombras e das retas dos círculos e desenvolveu um método de trissecção de um ângulo. Desenvolveu o princípio da posição e também discutiu os números indianos.

Nos domínios da geologia e da geografia, Biruni contribuiu para o estudo das erupções geológicas e da metalurgia. Explicou o funcionamento das fontes naturais e dos poços artesianos através do princípio hidrostático dos vasos comunicantes. Devido ao seu trabalho académico, foi considerado o fundador da geodesia. O seu livro "Al-Athar Al-Baqiyah fi Qanun al-Khaliyah", que trata de história e geografia antigas, foi traduzido por Edward Sachau.

A vida de Al-Biruni

Nasceu em Kath, Khwarezm, na Ásia Central Ocidental, e viveu entre 973 e 1048. Khwarezm foi o país da civilização khwarezmiana e de vários reinos. Atualmente, partes desse território pertencem ao Uzbequistão, ao Cazaquistão e ao Turquemenistão.

Biruni deixou a sua terra natal ainda muito jovem e vagueou pela Pérsia e pelo Uzbequistão. Depois de Mahmud de Ghazni ter conquistado o emirado de Bukhara, mudou-se para Ghazni, uma cidade no atual Afeganistão, que serviu de capital à dinastia Ghaznavid.

Biruni é mais conhecido pela sua estreita ligação a Mahmood Ghaznavi, um famoso rei muçulmano que também governou a Índia, e ao seu filho, o sultão Masood. Impressionado com a sua erudição e fama, o Sultão Mahmood Ghaznavi levou Biruni consigo nas suas viagens à Índia por diversas vezes. Biruni viajou para muitos locais na Índia durante 20 anos e estudou filosofia hindu, matemática, geografia e religião com os Pundits. Em troca, ele ensinou-lhes grego, ciências muçulmanos e filosofia.

Considerando os ensinamentos islâmicos como a pedra angular do seu catálogo científico, Biruni resumiu a sua demanda de conhecimento da seguinte forma “A minha experiência no estudo da astronomia e da geometria e as experiências em física revelaram-me que deve existir uma Mente Planeadora de Poder Ilimitado. As minhas descobertas em Astronomia mostraram que existem fantásticas complexidades no universo que provam que existe um sistema criativo e um controlo meticuloso que não pode ser explicado através de meras causas físicas e materiais”.

Nunca explorou o seu trabalho como um meio para alcançar fama, autoridade ou ganhos materiais. Quando o Sultão Masood lhe enviou três camelos carregados de moedas de prata em agradecimento pela sua obra enciclopédica “Al-Qanoon al-Masoodi” (O Cânone Mas'udi), Al-Biruni devolveu educadamente o presente real dizendo: “Eu sirvo o conhecimento pelo conhecimento em si mesmo e não pelo dinheiro."