Chuvas de monções devastadoras causam o caos no Paquistão, com o número de mortos a aumentar
A imprevisibilidade e a intensidade das monções têm aumentado nos últimos anos devido à crise climática.
O departamento meteorológico previu uma nova onda de chuvas e trovoadas. / AP
4 de agosto de 2025

Pelo menos 140 crianças, entre um total de 299 pessoas, perderam a vida em acidentes relacionados com as chuvas em todo o Paquistão durante a atual temporada de monções, informou a autoridade de gestão de desastres do país.

Mais de 700 pessoas ficaram feridas, desde o dia 26 de junho as chuvas intensas provocaram enchentes repentinas e deslizamentos de terra, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres no domingo.

Quase metade do total de mortes foi registada na província oriental de Punjab, seguida pela região noroeste de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Dos 715 feridos, 239 eram crianças, 204 eram mulheres e 272 eram homens.

O departamento meteorológico prevê uma nova onda de chuvas e tempestades em Punjab, KP e na Caxemira administrada pelo Paquistão a partir de segunda-feira, levando as agências de resgate a prepararem-se para possíveis emergências.

Com frequência, as chuvas de monção causam devastação no sul da Ásia, incluindo no Paquistão; no entanto, a sua imprevisibilidade e intensidade aumentaram nos últimos anos devido à crise climática.

