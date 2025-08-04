Pelo menos 140 crianças, entre um total de 299 pessoas, perderam a vida em acidentes relacionados com as chuvas em todo o Paquistão durante a atual temporada de monções, informou a autoridade de gestão de desastres do país.

Mais de 700 pessoas ficaram feridas, desde o dia 26 de junho as chuvas intensas provocaram enchentes repentinas e deslizamentos de terra, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres no domingo.

Quase metade do total de mortes foi registada na província oriental de Punjab, seguida pela região noroeste de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Dos 715 feridos, 239 eram crianças, 204 eram mulheres e 272 eram homens.