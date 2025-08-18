A China afirmou no domingo que os EUA são “cúmplices do genocídio em Gaza”, no seu relatório anual sobre direitos humanos nos Estados Unidos, divulgado pelo Escritório de Informação do Conselho de Estado e publicado pela agência estatal Xinhua News.

“Os Estados Unidos têm atuado como cúmplices do genocídio em Gaza”, declarou o relatório de 2024, acrescentando que Washington tem “fornecido apoio militar e diplomático inabalável a Israel.”

O documento afirmou que os EUA têm repetidamente frustrado esforços internacionais para garantir um cessar-fogo no segundo ano do genocídio em Gaza, mencionando que Washington “exerceu o seu poder de veto sete vezes para bloquear resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que pediam um cessar-fogo.”

O relatório também criticou o que chamou de “uso excessivo de sanções unilaterais” pelos EUA, acusando Washington de “alimentar crises humanitárias” e de ser “disparadamente o maior utilizador mundial de sanções unilaterais.”