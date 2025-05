Legisladores dos EUA e grupos de direitos humanos denunciaram a detenção de Ozturk, uma estudante de doutoramento turca na Universidade Tufts e bolsista Fulbright, após as suas críticas a Israel, classificando o caso como uma repressão alarmante à liberdade de expressão e aos direitos civis.

Ozturk foi detida por agentes federais à paisana em plena luz do dia, com as autoridades a alegar que ela teria estado envolvida em atividades de apoio ao grupo de resistência palestiniano Hamas — uma acusação que a sua família e defensores negam veementemente.

A deputada democrata de Michigan, Rashida Tlaib, criticou duramente a detenção, alertando para a escalada da repressão governamental.

"O governo Trump está a sequestrar pessoas nas ruas", escreveu Tlaib no Instagram. "Estão a começar com aqueles que defendem os palestinianos e os direitos humanos... mas não vão parar por aí. Os próximos serão os defensores da justiça ambiental, do direito ao aborto, aqueles que lutam contra a ganância corporativa, membros de sindicatos e outros que resistem ao Projeto 2025", acrescentou, referindo-se ao plano conservador para um segundo mandato de Trump.

A senadora Elizabeth Warren também criticou as ações do governo, classificando-as como parte de um ataque mais amplo aos direitos fundamentais.

"Esta detenção é o mais recente exemplo de um padrão alarmante para sufocar as liberdades civis", disse Warren. "O governo Trump está a ter como alvos estudantes com um estatuto legal e arranca as pessoas das suas comunidades sem o devido processo. Isto é um ataque à nossa Constituição e às liberdades básicas — e nós vamos resistir."

A Embaixada da Türkiye em Washington afirmou que está a acompanhar de perto a situação da detenção de Ozturk, acrescentando que estão a ser feitos todos os esforços e todos os contactos estão a ser estabelecidos com as autoridades dos EUA.

‘Ato alarmante de repressão’

As organizações de direitos humanos ecoaram essas preocupações.

Tahirah Amatul-Wadud, advogada e diretora executiva do departamento de Massachusetts do Conselho para as Relações Americano-Islâmicas (CAIR-MA), classificou a detenção de Ozturk como um "sequestro" e um ataque à liberdade académica.

"Condenamos inequivocamente o sequestro de uma jovem académica muçulmana que usa hijab por agentes federais à paisana em plena luz do dia", disse Amatul-Wadud. "Este ato alarmante de repressão é um ataque directo à liberdade de expressão e à liberdade académica. Os residentes de Massachusetts devem reconhecer o perigoso precedente que está a ser estabelecido — o governo federal está a recorrer a táticas draconianas para silenciar aqueles que se manifestam contra a cumplicidade da nossa nação no genocídio de Israel contra o povo palestiniano. Exigimos a libertação imediata e segura de Rumeysa Ozturk e a total transparência sobre a sua detenção."

Ozturk foi presa pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE) na noite de terça-feira, perto da sua casa em Somerville, Massachusetts, enquanto se dirigia a um jantar de iftar para quebrar o jejum durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão, segundo a sua advogada.

A sua detenção ocorre após uma campanha do Canary Mission, uma página da internet pró-Israel que lista estudantes e ativistas pró-Palestina. Em 2024, Ozturk co-escreveu um artigo no jornal da Universidade Tufts, The Tufts Daily, pedindo que a escola reconhecesse o que ela descreveu como genocídio palestiniano e desinvestisse de empresas com laços com Israel.

Um vídeo viral capturou os momentos da detenção de Ozturk, mostrando pessoas vestidas à civil, algemando-a, apesar de ela não ter resistido.

Repressão a estudantes pró-Palestina

A detenção de Ozturk também ocorre num contexto de uma ampla repressão do governo Trump a estudantes e académicos pró-Palestina.

Em 8 de março, as autoridades prenderam Mahmoud Khalil, um ativista palestiniano proeminente e estudante da Universidade Columbia. Trump celebrou a sua detenção e disse que foi a "primeira de muitas."

Trump, sem evidências, acusou Khalil de apoiar o Hamas. Khalil nega qualquer ligação com o grupo de resistência.

Poucos dias após a detenção de Khalil, a alegação de Trump concretizou-se com a detenção de outro estudante pró-Palestina, Badar Khan Suri, um investigador indiano da Universidade de Georgetown. O seu advogado afirmou que ele foi preso devido à identidade palestiniana da sua esposa.

Após a detenção de Suri, as autoridades perseguiram outro estudante pró-Palestina, Momodou Taal, pedindo que ele se entregasse.

E em 25 de março, outra estudante pró-Palestina da Columbia, Yunseo Chung, afirmou que processou o governo Trump depois de as autoridades terem efetuado várias visitas à sua residência para detê-la.