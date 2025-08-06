ECONOMIA & NEGÓCIOS
WhatsApp bane mais de 6,8 milhões de contas ligadas a burlas
A Meta alerta os utilizadores para permanecerem cautelosos quando abordados por indivíduos desconhecidos online - especialmente aqueles que solicitam dinheiro ou informações pessoais.
Meta afirma que os burlões usam táticas como promessas de dinheiro fácil, investimentos falsos ou ameaças sobre contas não pagas para atrair vítimas. / Reuters
há 13 horas

O WhatsApp baniu mais de 6,8 milhões de contas ligadas a operações de burla na primeira metade deste ano, informou a sua empresa-mãe, a Meta.

“Como parte do nosso trabalho proativo contínuo para proteger as pessoas contra burlas, o WhatsApp detectou e baniu mais de 6,8 milhões de contas ligadas a centros de burlas”, afirmou a empresa num comunicado na terça-feira.

A Meta explicou que as contas foram desativadas antes que muitas pudessem ser usadas, graças a investigações detalhadas e esforços aprimorados de fiscalização.

Os centros de golpes frequentemente operam diversos esquemas ao mesmo tempo, incluindo fraudes com criptomoedas e esquemas de pirâmide, segundo a Meta.

Um sinal de alerta comum é a solicitação de pagamentos antecipados em troca de lucros ou prémios, acrescentou a empresa.

Dicas de segurança

A plataforma também lançou um recurso de visão geral de segurança para grupos, que aparece quando um utilizador é adicionado a um grupo por alguém que não está nos seus contatos, informou o comunicado.

A visão geral fornece detalhes sobre o grupo e dicas de segurança, permitindo que os utilizadores saiam imediatamente sem visualizar o chat. As notificações do grupo permanecem silenciadas até que o utilizador opte por permanecer, acrescentou a empresa.

O WhatsApp também está a testar alertas para contatos desconhecidos, que avisam os utilizadores antes de iniciarem uma conversa com alguém que não está na sua lista de contatos. Os alertas têm como objetivo oferecer contexto e incentivar a cautela.

Os burlões utilizam frequentemente táticas como promessas de dinheiro fácil, investimentos falsos ou ameaças relacionadas a contas não pagas para atrair vítimas, informou a empresa.

A Meta pediu aos utilizadores que permaneçam atentos ao serem abordados por indivíduos desconhecidos online — especialmente aqueles que solicitam dinheiro ou informações pessoais.

