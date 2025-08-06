O WhatsApp baniu mais de 6,8 milhões de contas ligadas a operações de burla na primeira metade deste ano, informou a sua empresa-mãe, a Meta.

“Como parte do nosso trabalho proativo contínuo para proteger as pessoas contra burlas, o WhatsApp detectou e baniu mais de 6,8 milhões de contas ligadas a centros de burlas”, afirmou a empresa num comunicado na terça-feira.

A Meta explicou que as contas foram desativadas antes que muitas pudessem ser usadas, graças a investigações detalhadas e esforços aprimorados de fiscalização.

Os centros de golpes frequentemente operam diversos esquemas ao mesmo tempo, incluindo fraudes com criptomoedas e esquemas de pirâmide, segundo a Meta.

Um sinal de alerta comum é a solicitação de pagamentos antecipados em troca de lucros ou prémios, acrescentou a empresa.

Dicas de segurança