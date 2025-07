Os ataques israelitas na Síria provocaram "um ceticismo crescente no seio da administração Trump" em relação ao Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com a sensação de que as suas políticas no Médio Oriente são "demasiado perturbadoras", informou o site de notícias Axios, com sede nos EUA.

A Casa Branca disse ao Axios, no domingo, que o recente bombardeamento israelita do complexo presidencial sírio, do quartel-general do Estado-Maior e do Ministério da Defesa fez soar o alarme sobre o comportamento imprevisível de Netanyahu.

“A sensação é que todos os dias há algo de novo”, disse um alto responsável.

Alguns responsáveis da Casa Branca criticaram a crescente agressividade de Netanyahu, tendo um deles afirmado que "actua como um louco. Bombardeia tudo a toda a hora".

Um oficial advertiu que as ações de Netanyahu poderiam minar os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, na Síria e esgotar sua boa vontade.

'Washington em estado de alarme'

"O bombardeamento na Síria apanhou o presidente e a Casa Branca de surpresa. O presidente não gosta de ligar a televisão e ver bombas lançadas num país onde está a procurar a paz", disse um funcionário dos EUA.

Um alto funcionário destacou o bombardeamento de uma igreja em Gaza por Israel na semana passada, o que levou Trump a telefonar a Netanyahu, exigindo uma explicação.

As autoridades sublinharam o crescente ceticismo da equipa de Trump em relação ao primeiro-ministro israelita, dizendo que “às vezes é como uma criança que não se consegue comportar”.

Washington continua alarmado com Netanyahu e as suas políticas regionais, disseram autoridades.

Trump até agora absteve-se de criticar publicamente Netanyahu, e não é claro se ele partilha a mesma frustração que os seus conselheiros.

Nem as autoridades israelitas nem as norte-americanas responderam ao relatório.

Confrontos na Síria

Em 13 de julho, eclodiram confrontos entre tribos árabes beduínas e grupos drusos armados em Sweida, no sul da Síria.

A violência aumentou e seguiram-se ataques aéreos israelitas, incluindo contra posições militares sírias e infra-estruturas em Damasco. Israel invocou a necessidade de proteger a comunidade drusa como pretexto para os seus ataques.

No entanto, a maioria dos líderes drusos na Síria rejeitou publicamente qualquer interferência estrangeira e reafirmou o seu empenhamento num Estado sírio unificado.

Todas as partes na Síria concordaram em fazer uma pausa na violência a partir das 17 horas de Damasco (1400 GMT) de domingo, anunciou Tom Barrack, o enviado especial dos EUA para a Síria.