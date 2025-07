O número de jornalistas mortos em Gaza desde o início do genocídio de Israel em 7 de outubro de 2023 aumentou para 232, afirma o Gabinete de Comunicação Social do Governo no enclave sitiado.

"O número de jornalistas mortos atingiu 232 desde o início da guerra genocida na Faixa de Gaza, na sequência da morte do jornalista Adam Abu Harbid",a afirmou o gabinete num comunicado.

Abu Harbid, um fotojornalista que trabalhava com vários órgãos de comunicação social, foi morto num ataque aéreo israelita na cidade de Gaza.

Segundo fontes médicas citadas pela Anadolu, o jornalista foi morto juntamente com três parentes depois de um ataque de helicóptero israelita ter atingido uma tenda perto do mercado Al-Yarmouk.

A sua esposa e filhos também ficaram feridos no ataque.

Relacionado TRT Global - 'A minha causa viverá' - Quem era o jornalista de Gaza, Hassan Eslayeh, morto num ataque israelita?

O gabinete de comunicação condenou o "direcionamento sistemático de jornalistas" por parte de Israel e apelou aos organismos de comunicação social internacionais e regionais para se pronunciarem.

"Responsabilizamos totalmente a ocupação israelita, a administração dos EUA e países cúmplices no genocídio como o Reino Unido, Alemanha e França por estes crimes hediondos e brutais", disse.

A carnificina de Israel em Gaza matou mais de 59.500 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

A ofensiva devastou as infraestruturas do enclave, colapsou o seu sistema de saúde e desencadeou fome generalizada.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em novembro mandados de captura para o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça sobre a sua guerra no território.