A principal associação mundial de estudiosos do genocídio aprovou uma resolução em que afirma que foram cumpridos os critérios legais para estabelecer que Israel está a cometer genocídio em Gaza, disse o seu presidente na segunda-feira.

Oitenta e seis por cento dos votantes da Associação Internacional de Estudiosos de Genocídio, que conta com 500 membros, apoiaram a resolução, que declara que “as políticas e acções de Israel em Gaza cumprem a definição legal de genocídio do Artigo II da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948)”.

Desde a sua fundação em 1994, a associação de estudiosos do genocídio aprovou nove resoluções que reconhecem episódios históricos ou actuais como genocídios.

Não houve resposta imediata do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.

Israel lançou o seu ataque a Gaza em outubro de 2023, na sequência de um ataque ao seu território pelo grupo de resistência palestiniano Hamas. Segundo as autoridades israelitas, o ataque causou pelo menos 1.200 mortos e cerca de 250 foram feitos prisioneiros.