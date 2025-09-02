A principal associação mundial de estudiosos do genocídio aprovou uma resolução em que afirma que foram cumpridos os critérios legais para estabelecer que Israel está a cometer genocídio em Gaza, disse o seu presidente na segunda-feira.
Oitenta e seis por cento dos votantes da Associação Internacional de Estudiosos de Genocídio, que conta com 500 membros, apoiaram a resolução, que declara que “as políticas e acções de Israel em Gaza cumprem a definição legal de genocídio do Artigo II da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948)”.
Desde a sua fundação em 1994, a associação de estudiosos do genocídio aprovou nove resoluções que reconhecem episódios históricos ou actuais como genocídios.
Não houve resposta imediata do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.
Israel lançou o seu ataque a Gaza em outubro de 2023, na sequência de um ataque ao seu território pelo grupo de resistência palestiniano Hamas. Segundo as autoridades israelitas, o ataque causou pelo menos 1.200 mortos e cerca de 250 foram feitos prisioneiros.
Desde então, a ação militar de Israel matou mais de 63.000 palestinianos, danificou ou destruiu a maior parte dos edifícios do enclave e obrigou quase todos os seus residentes a fugir das suas casas pelo menos uma vez.
Além disso, um observatório mundial da fome, apoiado pela ONU, determinou na sexta-feira que a cidade de Gaza e as áreas circundantes estão oficialmente a sofrer de fome, que provavelmente irá alastrar-se.
O sistema de Classificação Integrada das Fases de Segurança Alimentar (IPC) afirmou que 514.000 pessoas - cerca de um quarto dos palestinianos em Gaza - estão a passar fome, devendo o número aumentar para 641.000 até ao final de setembro.