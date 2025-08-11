O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que o seu país reconhecerá um Estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro, seguindo passos semelhantes dados pelo Canadá, Reino Unido e França.

"Até que a soberania de Estado israelita e palestiniano seja permanente, a paz só pode ser temporária", disse aos jornalistas no domingo. "A Austrália reconhecerá o direito do povo palestiniano a um Estado próprio."

Albanese disse que o reconhecimento da Palestina dependerá do compromisso da Autoridade Palestiniana.

Albanese acrescentou ainda que a situação em Gaza sitiada ultrapassou os receios mundiais e que Israel continua a desafiar o direito internacional.

Albanese tem defendido uma solução de dois Estados, com o seu governo de centro-esquerda a apoiar o direito de Israel existir dentro de fronteiras seguras e o direito dos palestinianos ao seu próprio Estado.

Reconhecimento mundial

A França e o Canadá disseram no mês passado que planeavam reconhecer um Estado palestiniano, enquanto a Grã-Bretanha disse que faria o mesmo a menos que Israel aborde a crise humanitária nos territórios palestinianos e chegue a um cessar-fogo.

O presidente francês Emmanuel Macron disse em julho que planeia reconhecer a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro.