O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que o seu país reconhecerá um Estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro, seguindo passos semelhantes dados pelo Canadá, Reino Unido e França.
"Até que a soberania de Estado israelita e palestiniano seja permanente, a paz só pode ser temporária", disse aos jornalistas no domingo. "A Austrália reconhecerá o direito do povo palestiniano a um Estado próprio."
Albanese disse que o reconhecimento da Palestina dependerá do compromisso da Autoridade Palestiniana.
Albanese acrescentou ainda que a situação em Gaza sitiada ultrapassou os receios mundiais e que Israel continua a desafiar o direito internacional.
Albanese tem defendido uma solução de dois Estados, com o seu governo de centro-esquerda a apoiar o direito de Israel existir dentro de fronteiras seguras e o direito dos palestinianos ao seu próprio Estado.
Reconhecimento mundial
A França e o Canadá disseram no mês passado que planeavam reconhecer um Estado palestiniano, enquanto a Grã-Bretanha disse que faria o mesmo a menos que Israel aborde a crise humanitária nos territórios palestinianos e chegue a um cessar-fogo.
O presidente francês Emmanuel Macron disse em julho que planeia reconhecer a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro.
Dias depois, após enfrentar pressão pública massiva, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer também disse que o Reino Unido reconhecerá a Palestina na AGNU de setembro.
Pouco depois, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou que o seu país reconhecerá a Palestina, citando o compromisso do Canadá com a solução de dois Estados.
A raiva de Netanyahu
Israel condenou as decisões de países para apoiar um Estado palestiniano, alegando que essas recompensarão o grupo de resistência palestiniano Hamas.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse aos jornalistas no domingo que a maioria dos cidadãos israelitas eram contra o estabelecimento de um Estado palestiniano, pois pensavam que isso traria guerra e não paz, mesmo quando milhares de manifestantes inundaram as ruas de Telavive, opondo-se ao seu plano de escalar o genocídio de quase dois anos e tomar Gaza.
"Ter países europeus e a Austrália a entrarem nessa toca de coelho assim, a cair mesmo nela... isto é decepcionante e penso que é efetivamente vergonhoso, mas não vai mudar a nossa posição", disse Netanyahu.
Apesar das alegações de Israel e dos EUA de que a Palestina é o lado que rejeita a paz, Netanyahu disse repetidamente que nunca haverá um Estado palestiniano enquanto ele for primeiro-ministro.