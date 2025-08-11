GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Albanese: Austrália reconhecerá a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirma que a paz será apenas temporária até que a soberania do Estado palestiniano seja permanente.
Albanese: Austrália reconhecerá a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro
Albanese afirma que a situação na Gaza sitiada ultrapassou os receios mundiais. / Reuters Archive
11 de agosto de 2025

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que o seu país reconhecerá um Estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro, seguindo passos semelhantes dados pelo Canadá, Reino Unido e França.

"Até que a soberania de Estado israelita e palestiniano seja permanente, a paz só pode ser temporária", disse aos jornalistas no domingo. "A Austrália reconhecerá o direito do povo palestiniano a um Estado próprio."

Albanese disse que o reconhecimento da Palestina dependerá do compromisso da Autoridade Palestiniana.

Albanese acrescentou ainda que a situação em Gaza sitiada ultrapassou os receios mundiais e que Israel continua a desafiar o direito internacional.

Albanese tem defendido uma solução de dois Estados, com o seu governo de centro-esquerda a apoiar o direito de Israel existir dentro de fronteiras seguras e o direito dos palestinianos ao seu próprio Estado.

RelacionadoTRT Global - Ministro: Reino Unido reconhecerá a Palestina neste parlamento

Reconhecimento mundial

A França e o Canadá disseram no mês passado que planeavam reconhecer um Estado palestiniano, enquanto a Grã-Bretanha disse que faria o mesmo a menos que Israel aborde a crise humanitária nos territórios palestinianos e chegue a um cessar-fogo.

O presidente francês Emmanuel Macron disse em julho que planeia reconhecer a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro.

Recomendado

Dias depois, após enfrentar pressão pública massiva, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer também disse que o Reino Unido reconhecerá a Palestina na AGNU de setembro.

Pouco depois, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou que o seu país reconhecerá a Palestina, citando o compromisso do Canadá com a solução de dois Estados.

RelacionadoTRT Global - Canadá poderá reconhecer o Estado da Palestina, afirma os meios de comunicação canadianos

A raiva de Netanyahu

Israel condenou as decisões de países para apoiar um Estado palestiniano, alegando que essas recompensarão o grupo de resistência palestiniano Hamas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse aos jornalistas no domingo que a maioria dos cidadãos israelitas eram contra o estabelecimento de um Estado palestiniano, pois pensavam que isso traria guerra e não paz, mesmo quando milhares de manifestantes inundaram as ruas de Telavive, opondo-se ao seu plano de escalar o genocídio de quase dois anos e tomar Gaza.

"Ter países europeus e a Austrália a entrarem nessa toca de coelho assim, a cair mesmo nela... isto é decepcionante e penso que é efetivamente vergonhoso, mas não vai mudar a nossa posição", disse Netanyahu.

Apesar das alegações de Israel e dos EUA de que a Palestina é o lado que rejeita a paz, Netanyahu disse repetidamente que nunca haverá um Estado palestiniano enquanto ele for primeiro-ministro.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us