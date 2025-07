Quase 70% dos sobreviventes da bomba atómica no Japão acreditam que as armas nucleares podem ser usadas novamente, citando as crescentes tensões mundiais, incluindo a guerra da Rússia na Ucrânia e o desenvolvimento de armas da Coreia do Norte, revelou um inquérito da Agência Noticiasa Kyodo no domingo, antes do 80º aniversário dos bombardeamentos atómicos dos EUA.

Cerca de 1.500 sobreviventes participaram no inquérito, com 68,6% a dizer que o risco de as armas nucleares serem usadas novamente está a aumentar.

Cerca de 45,7% dos inquiridos disseram que "não conseguem perdoar" os EUA pelos bombardeamentos, enquanto 24,3% disseram que não têm "nenhum sentimento especial" quanto a questão e 16,9% disseram que "não sabem".

Este ano marca 80 anos desde que os EUA lançaram bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no oeste do Japão, perto do fim da Segunda Guerra Mundial.

Em 6 de agosto de 1945, os EUA lançaram uma bomba atómica sobre Hiroshima, matando cerca de 140.000 pessoas.

Uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki três dias depois, resultando em cerca de 70.000 mortes adicionais.

O Japão rendeu-se em 15 de agosto de 1945, marcando oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial.