A Alemanha recusou a entrada de mais de 10.000 imigrantes irregulares nas suas fronteiras desde que o novo Governo de coligação conservadora assumiu o poder em maio, afirmou o Ministro do Interior do país.

Alexander Dobrindt, um aliado próximo do chanceler Friedrich Merz, disse à revista semanal Stern que as medidas mais rigorosas nas fronteiras têm sido bem-sucedidas e que o Governo planeia prolongá-las para além de setembro.

“Recusámos mais de 10.000 migrantes ilegais nas nossas fronteiras desde 8 de maio, incluindo aproximadamente 550 requerentes de asilo. Tornou-se sabido que isso já não faz diferença na fronteira, razão pela qual os pedidos de asilo estão a diminuir.”, afirmou.

Dobrindt argumentou que as medidas mais rigorosas do Governo se revelaram “altamente eficazes” e mudaram a perceção global, tornando todos conscientes de que a política de migração da Alemanha mudou.

“Para dar continuidade a este sucesso, vamos prolongar estes controlos para além de setembro. Todas as medidas estão dentro dos limites da legislação nacional e europeia”, afirmou.

A Alemanha, a maior economia da UE, acolhe actualmente cerca de 3,5 milhões de refugiados, principalmente ucranianos, sírios e afegãos que fugiram da guerra e dos conflitos nos seus países de origem.

Durante a campanha eleitoral de fevereiro, os democratas-cristãos conservadores do chanceler Merz prometeram medidas rigorosas para travar a migração irregular.