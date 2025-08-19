GUERRA EM GAZA
Hamas alegadamente concordou com nova proposta de cessar-fogo em Gaza
A proposta inclui uma suspensão temporária das operações militares por dois meses, durante os quais ocorreria uma troca de prisioneiros-reféns, de acordo com relatos dos media.
Palestinianos em Gaza estão lutando contra a fome enquanto Israel continua a bloquear a ajuda. / AA
há 15 horas

O grupo de resistência palestiniano Hamas concordou com uma proposta de cessar-fogo de 60 dias em Gaza apresentada por mediadores egípcios e catarianos, informou a mídia egípcia.

O canal público Al-Qahera News, citando fontes egípcias não identificadas, afirmou na segunda-feira que o plano prevê que as forças israelitas se reposicionem próximas da fronteira para facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

A proposta inclui uma suspensão temporária das ofensivas militares por dois meses, durante os quais ocorreria uma troca de prisioneiros e reféns, de acordo com as informações.

O acordo prevê a libertação de 10 reféns israelitas vivos e a devolução de 18 corpos, em troca de um número não especificado de prisioneiros palestinianos.

As fontes afirmaram que o Hamas vê o plano como a melhor opção disponível para proteger a população de Gaza de uma escalada militar, além de um possível primeiro passo em direção a uma resolução permanente.

Não houve comentários imediatos do Hamas ou dos mediadores sobre esta informa.

A proposta surge mais de uma semana após o gabinete de segurança de Israel aprovar planos para ocupar a Cidade de Gaza e campos de refugiados próximos, o que gerou protestos internacionais, bem como oposição interna.

