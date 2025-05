Mais doze palestinianos, incluindo seis crianças, foram mortos em ataques israelitas na madrugada de quarta-feira, que visaram casas e grupos de civis em toda a Faixa de Gaza devastada pela guerra, numa altura em que o genocídio israelita prossegue sem tréguas.

Na província de Gaza Norte, oito palestinianos, incluindo seis crianças, foram mortos num ataque aéreo israelita a uma casa da família Al-Najjar, segundo uma fonte médica.

Mais dois palestinianos, um pai e o seu filho, foram mortos num ataque aéreo israelita a um apartamento no campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, disse também uma fonte médica à Anadolu.

As operações de resgate continuam na zona em busca de outras pessoas desaparecidas, segundo testemunhas.

No sul de Gaza, uma fonte médica disse à Anadolu que dois palestinianos foram mortos, incluindo uma mulher, num ataque israelita contra um grupo de civis em Khan Younis.

O ataque de quarta-feira ocorreu no momento em que Israel continua a fechar as passagens de Gaza à ajuda humanitária desde o início de março, provocando uma grave escassez de alimentos no território devastado pela guerra.

O exército israelita lançou um súbito ataque aéreo a Gaza em 18 de março, matando cerca de 800 pessoas e ferindo mais de 1.600 outras, apesar do cessar-fogo e do acordo de troca de prisioneiros que entrou em vigor em janeiro.

Mais de 50.100 palestinianos foram mortos, na sua maioria mulheres e crianças, e mais de 113.700 ficaram feridos numa brutal investida militar israelita em Gaza desde outubro de 2023.