As empresas aeroespaciais europeias Airbus, Thales e Leonardo, que estão em conversações sobre uma possível fusão dos seus negócios de satélites, vão reunir-se com a Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva, Teresa Ribera, na quarta-feira, de acordo com a agenda da Comissão Europeia.

Os planos preliminares das três empresas para criar uma empresa espacial conjunta surgem numa altura em que procuram competir com a Starlink de Elon Musk.

Estão atualmente em discussões preliminares com as autoridades da concorrência da UE, um passo normalmente dado antes de um pedido formal de aprovação de operações de concentração.

As conversações estão num processo muito inicial que não deverá conduzir a qualquer resultado material até ao final do próximo ano, disse uma fonte à Reuters no mês passado.

Normalmente, os diretores executivos reúnem-se com o responsável pela concorrência da UE para dar informações sobre os seus acordos e para ter uma ideia dos potenciais obstáculos no processo de regulamentação, tais como as medidas de correção para resolver as preocupações de defesa da concorrência.

O Presidente do Conselho de Administração da Airbus disse que ficaria satisfeito se as conversações de fusão dos satélites com a Thales e a Leonardo conduzissem a um empreendimento como o projeto de mísseis europeus da MBDA, e esperava que os reguladores da concorrência da UE adoptassem uma posição mais flexível do que no passado.