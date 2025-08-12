A polícia informou que três pessoas foram mortas num tiroteio numa loja Target em Austin, Texas, e um suspeito foi detido.

A polícia de Austin disse numa publicação na plataforma social X na segunda-feira que a cena do crime ainda está activa e que está em curso uma investigação.

O comunicado da polícia não informou se alguém ficou ferido. Os serviços de emergência do condado de Austin-Travis publicaram no X que prestaram assistência a quatro pacientes, mas não forneceram detalhes.