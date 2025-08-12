A polícia informou que três pessoas foram mortas num tiroteio numa loja Target em Austin, Texas, e um suspeito foi detido.
A polícia de Austin disse numa publicação na plataforma social X na segunda-feira que a cena do crime ainda está activa e que está em curso uma investigação.
O comunicado da polícia não informou se alguém ficou ferido. Os serviços de emergência do condado de Austin-Travis publicaram no X que prestaram assistência a quatro pacientes, mas não forneceram detalhes.
A polícia de Austin identificou o suspeito como um homem branco vestindo calções e uma camisa floral havaiana. A polícia fechou várias estradas na área e alertou o público para não se aproximar dele.
O tiroteio ocorreu no meio das compras de regresso às aulas para o próximo ano lectivo.
O vídeo mostra uma resposta maciça da polícia e dos serviços de emergência no estacionamento da loja.