MUNDO
1 min de leitura
Tiroteio na loja Target no Texas faz 3 mortos
A polícia não divulgou o número de feridos, mas os serviços de emergência do condado de Austin-Travis publicaram no X que prestaram assistência a quatro pacientes.
Tiroteio na loja Target no Texas faz 3 mortos
O tiroteio ocorreu em meio às compras de volta às aulas antes do início do ano letivo. / AP
há 13 horas

A polícia informou que três pessoas foram mortas num tiroteio numa loja Target em Austin, Texas, e um suspeito foi detido.

A polícia de Austin disse numa publicação na plataforma social X na segunda-feira que a cena do crime ainda está activa e que está em curso uma investigação.

O comunicado da polícia não informou se alguém ficou ferido. Os serviços de emergência do condado de Austin-Travis publicaram no X que prestaram assistência a quatro pacientes, mas não forneceram detalhes.

Recomendado

A polícia de Austin identificou o suspeito como um homem branco vestindo calções e uma camisa floral havaiana. A polícia fechou várias estradas na área e alertou o público para não se aproximar dele.

O tiroteio ocorreu no meio das compras de regresso às aulas para o próximo ano lectivo.

O vídeo mostra uma resposta maciça da polícia e dos serviços de emergência no estacionamento da loja.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us