O foguetão Starship da SpaceX foi lançado para os céus durante o seu nono voo de teste, parte do esforço ambicioso da empresa liderada por Elon Musk para desenvolver uma nave espacial capaz de apoiar missões interplanetárias. No entanto, o foguetão desintegrou-se a meio do voo.

"Como se o voo de teste não fosse emocionante o suficiente, o Starship sofreu uma desmontagem rápida não programada", disse a SpaceX numa publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter, na terça-feira.

"As equipas continuarão a rever os dados e trabalhar no nosso próximo voo de teste."

"Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje ajudar-nos-á a melhorar a credibilidade do Starship enquanto a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária", acrescentou a empresa.

O foguetão de 120 metros de altura descolou do local de lançamento Starbase da SpaceX em Boca Chica, Texas, depois de receber autorização da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA).

O voo aconteceu após terem sido feitas melhorias significativas ao foguetão, na sequência de falhas do estágio superior durante voos de testes anteriores em janeiro e março.