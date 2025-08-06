MUNDO
Enviado especial dos EUA vai reunir-se com autoridades russas na quarta-feira
Trump diz que Washington decidirá sobre novas sanções para os países que comprarem energia russa após a reunião de Witkoff com responsáveis do Kremlin.
FOTO DE ARQUIVO - Presidente da Rússia e o enviado especial dos EUA cumprimentam-se antes das suas conversações no Kremlin, em Moscovo. / AP
há 19 horas

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o seu enviado especial, Steve Witkoff, se reunirá com autoridades russas na quarta-feira, enquanto a Casa Branca considera novas sanções contra a guerra de Moscovo na Ucrânia.

“Temos uma reunião com a Rússia amanhã. Vamos ver o que acontece”, disse Trump aos jornalistas na terça-feira.

Ele se recusou a confirmar se os EUA planeiam impor tarifas de 100% aos países que continuam a comprar energia russa, incluindo a China.

“Nunca mencionei uma percentagem, mas faremos bastante isso. Veremos o que acontecerá no próximo período relativamente curto”, afirmou.

Trump acrescentou que os EUA “tomarão essa decisão” sobre novas sanções após as negociações de quarta-feira.

Os comentários foram feitos antes do prazo de 8 de agosto estabelecido pelo presidente para que a Rússia chegue a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia ou enfrente uma pressão crescente dos EUA.

Na terça-feira, a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmou a viagem de Witkoff.

“Portanto, podemos confirmar isso a partir deste pódio. Quanto ao que isso implicará, não tenho detalhes para vos dar”, disse Bruce.

Ela acrescentou que, embora Trump “não esteja satisfeito” com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ou com a conduta de Moscovo, ele “continua empenhado em soluções diplomáticas” para pôr fim à guerra.

A Casa Branca intensificou as advertências contra os países que continuam a importar energia russa, chamando essas compras de salvação para a máquina de guerra do Kremlin.

