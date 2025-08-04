Um alto funcionário do Hamas acusou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de tentar matar os reféns israelitas em Gaza, através da fome, após não ter conseguido localizá-los e matá-los em ataques aéreos.

Numa declaração no domingo, o membro do Bureau Político do Hamas, Izzat al-Rishq, disse que a política de fome e sede que Netanyahu e o "governo nazista" impuseram à população de Gaza está agora também a afetar os reféns israelitas. Ele atribuiu toda a responsabilidade das condições atuais dos reféns ao governo israelita.

Al-Rishq disse que as forças de resistência palestinianas tratam os reféns israelitas de acordo com princípios religiosos e humanitários, partilhando a sua própria comida e água com eles, tal como fazem com a população palestiniana em geral.

Recordou que em trocas de prisioneiros anteriores, os reféns israelitas foram libertados em boa saúde física e mental, mas afirmou que agora sofrem de fome, fraqueza e perda de peso — refletindo na situação dos residentes de Gaza sitiada.

A opressão de Netanyahu sobre o povo de Gaza também atingiu os reféns, e ele está a tentar discipliná-los através da fome cruel, disse.

Al-Rishq alegou que a política de fome em Gaza faz parte da estratégia de Netanyahu para resolver a questão dos reféns.

"Quando Netanyahu não conseguiu encontrar os reféns e matá-los através de ataques aéreos, está agora a tentar acabar com o assunto através da fome", disse.

Telavive estima que 50 israelitas continuam como reféns em Gaza, incluindo 20 que se acredita estarem vivos. Entretanto, Israel detém mais de 10.800 palestinianos, muitos dos quais enfrentam tortura, fome e negligência médica, segundo grupos de direitos palestinianos e israelitas.