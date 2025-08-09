A Alemanha criticou duramente os planos de Israel de ocupar Gaza e anunciou uma suspensão parcial das exportações militares.

“Nestas circunstâncias, o Governo alemão não autorizará nenhuma exportação de equipamento militar que possa ser usado em Gaza”, afirmou o chanceler Friedrich Merz, numa declaração, na sexta-feira.

O líder conservador observou que a Alemanha, até à data, defendeu o direito de Israel se defender, apoiou iniciativas para a libertação de reféns e defendeu o desarmamento do Hamas, apoiando Israel durante todo o conflito.

“A decisão do Gabinete israelita, na noite passada, de prosseguir acções militares ainda mais severas em Gaza torna cada vez mais difícil, na perspectiva do governo alemão, ver como estes objectivos serão alcançados”, enfatizou Merz, acrescentando que seu governo não autorizará mais nenhuma exportação militar para Israel que possa ser usada nesta campanha militar.