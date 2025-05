Um jogo de críquete da Indian Premier League (IPL), que estava a decorrer em Dharamsala, no norte da Índia, teve de ser cancelado a meio, quando se verificou um apagão total em várias cidades indianas, após o toque das sirenes de guerra, na quinta-feira.

O conselho de críquete da Índia suspendeu a Indian Premier League (IPL) no meio das tensões crescentes, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters na sexta-feira.

Do outro lado da fronteira, a Pakistan Super League (PSL) vai transferir os seus restantes jogos para os Emirados Árabes Unidos, na sequência do actual conflito do Paquistão com a Índia, disse o chefe do conselho de críquete do país, Mohsin Naqvi.

O jogo de quinta-feira da PSL em Rawalpindi foi adiado no meio da escalada das hostilidades entre os vizinhos com armas nucleares, e Naqvi disse que a decisão de transferir os últimos oito jogos foi tomada para garantir que os jogadores evitem “possíveis ataques imprudentes”.

Os organizadores do IPL tinham dito anteriormente que estavam a aguardar o parecer do governo antes de determinarem o destino do resto do popular torneio Twenty20.

“O Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) sempre defendeu a posição de que a política e o desporto devem ser mantidos separados”, afirmou Naqvi, que também é Ministro do Interior do Paquistão, num comunicado.

“Como uma organização responsável que tem superado repetidamente as adversidades e assegurado que o jogo de críquete floresça, era importante para nós garantir o bem-estar mental de todos os jogadores que participam na PSL”.

Faltam 12 jogos para a fase de grupos da IPL.

“A situação está a mudar de dia para dia”, disse Shukla ao jornal Indian Express. “Faremos tudo o que nos for pedido e informaremos todas as partes interessadas. Neste momento, a nossa prioridade é a segurança de todos os jogadores, adeptos e outras partes interessadas”. O secretário do Conselho de Controlo do Críquete na Índia (BCCI), Devajit Saikia, disse à Reuters na quinta-feira que os jogadores estrangeiros do IPL estavam “confortáveis” em continuar a jogar.

Saikia não respondeu a um pedido de comentário na sexta-feira.

Os dois países estão em conflito desde que a Índia atacou vários locais no Paquistão na quarta-feira, em retaliação por um ataque terrorista mortal na Caxemira administrada pela Índia no mês passado, no qual, disse-se que, Islamabad esteve envolvida.

O Paquistão negou a acusação, mas ambos os países trocaram tiros e bombardeamentos transfronteiriços e enviaram drones e mísseis para o espaço aéreo um do outro desde então, tendo morrido cerca de quatro dezenas de pessoas durante a violência.