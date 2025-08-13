Um total de 23 pessoas foram detidas após o Presidente Donald Trump federalizar a polícia na capital dos Estados Unidos da América, informou a Casa Branca.

A Porta-voz Karoline Leavitt afirmou que as detenções foram realizadas por uma variedade de crimes, incluindo homicídio, tráfico de drogas, evasão de tarifas, conduzir sob influência de álcool ou drogas e outros delitos. Seis armas de fogo ilegais também foram apreendidas, disse ela na terça-feira.

"Isto é apenas o começo", disse Leavitt a jornalistas na Casa Branca. "Ao longo do próximo mês, a administração Trump irá perseguir e prender incansavelmente todos os criminosos violentos no distrito que infringem a lei, comprometem a segurança pública e colocam em risco os americanos cumpridores da lei."

O Diretor do FBI, Kash Patel, também confirmou o número de detenções, afirmando que foi apenas o início.

"Estamos apenas a começar. Parceiros federais uniram-se à polícia local e prenderam 23 pessoas no total. Quando se permite que bons polícias façam o seu trabalho, eles podem limpar as nossas ruas rapidamente", disse Patel na plataforma X.

Não está claro como o número de prisões se compara a uma noite comum antes de o Departamento de Polícia Metropolitana ser colocado sob controlo federal, mas Leavitt afirmou que cerca de 850 polícias e agentes federais foram mobilizados nas ruas de Washington, DC, na noite de segunda-feira.