23 pessoas foram presas na capital depois do Presidente Trump federalizar a polícia em Washington
A Porta-voz Karoline Leavitt afirma que Trump irá perseguir e prender todos os criminosos na capital durante o próximo mês.
De acordo com as estatísticas, Washington D.C. tem uma das maiores taxas de criminalidade do país. / AP
há 10 horas

Um total de 23 pessoas foram detidas após o Presidente Donald Trump federalizar a polícia na capital dos Estados Unidos da América, informou a Casa Branca.

A Porta-voz Karoline Leavitt afirmou que as detenções foram realizadas por uma variedade de crimes, incluindo homicídio, tráfico de drogas, evasão de tarifas, conduzir sob influência de álcool ou drogas e outros delitos. Seis armas de fogo ilegais também foram apreendidas, disse ela na terça-feira.

"Isto é apenas o começo", disse Leavitt a jornalistas na Casa Branca. "Ao longo do próximo mês, a administração Trump irá perseguir e prender incansavelmente todos os criminosos violentos no distrito que infringem a lei, comprometem a segurança pública e colocam em risco os americanos cumpridores da lei."

O Diretor do FBI, Kash Patel, também confirmou o número de detenções, afirmando que foi apenas o início.

"Estamos apenas a começar. Parceiros federais uniram-se à polícia local e prenderam 23 pessoas no total. Quando se permite que bons polícias façam o seu trabalho, eles podem limpar as nossas ruas rapidamente", disse Patel na plataforma X.

Não está claro como o número de prisões se compara a uma noite comum antes de o Departamento de Polícia Metropolitana ser colocado sob controlo federal, mas Leavitt afirmou que cerca de 850 polícias e agentes federais foram mobilizados nas ruas de Washington, DC, na noite de segunda-feira.

'Dia da Libertação'

Trump também autorizou o envio da Guarda Nacional para a cidade, mas não está confirmado se as tropas já chegaram a Washington após o anúncio de segunda-feira.

"Este é o dia da libertação em DC, e vamos recuperar a nossa capital. Vamos reuperá-la", disse Trump na segunda-feira. "Estou a enviar a Guarda Nacional para ajudar a restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública em Washington, DC, e eles terão permissão para fazer o seu trabalho adequadamente."

Trump afirmou que enviaria 800 elementos da Guarda Nacional para a capital dos EUA e deixou aberta a possibilidade de enviar ainda mais, dizendo: "Traremos os militares, se necessário."

De acordo com as estatísticas, DC possui uma das taxas de criminalidade mais altas do país.

A cidade abriga muitas das instituições e edifícios do governo dos EUA, incluindo a Casa Branca, o Capitólio (Congresso), o Departamento de Justiça, o Tesouro, o Departamento de Estado, o FBI, os Serviços Secretos e outros.

