O principal órgão de segurança do Irão aprovou a criação de um Conselho Nacional de Defesa, segundo os meios de comunicação estatais, na sequência de um breve conflito com Israel em junho, que foi o desafio militar mais forte do Irão desde a guerra com o Iraque nos anos 1980.

"O novo órgão de defesa irá rever planos de defesa e melhorar as capacidades das forças armadas do Irão de forma centralizada", foi citado o Secretariado do Conselho Supremo de Segurança Nacional pelos meios de comunicação estatais no domingo.

O conselho de defesa será presidido pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e é composto pelos chefes dos três ramos do governo, comandantes seniores das forças armadas e ministérios relevantes.