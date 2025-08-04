MÉDIO ORIENTE
Irão cria um novo conselho de defesa após o conflito com Israel
O Secretariado do Conselho Supremo de Segurança Nacional afirma que o novo órgão de defesa irá rever planos de defesa e melhorar as capacidades das forças armadas.
Israel lançou ataques não provocados contra o Irão em 13 de junho, provocando um breve conflito. / Reuters
4 de agosto de 2025

O principal órgão de segurança do Irão aprovou a criação de um Conselho Nacional de Defesa, segundo os meios de comunicação estatais, na sequência de um breve conflito com Israel em junho, que foi o desafio militar mais forte do Irão desde a guerra com o Iraque nos anos 1980.

"O novo órgão de defesa irá rever planos de defesa e melhorar as capacidades das forças armadas do Irão de forma centralizada", foi citado o Secretariado do Conselho Supremo de Segurança Nacional pelos meios de comunicação estatais no domingo.

O conselho de defesa será presidido pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e é composto pelos chefes dos três ramos do governo, comandantes seniores das forças armadas e ministérios relevantes.

No domingo, o comandante-chefe das forças militares do Irão, Amir Hatami, alertou que as ameaças de Israel continuam e não devem ser subestimadas.

Israel lançou ataques não provocados contra o Irão em 13 de junho, provocando um breve conflito.

O Irão respondeu com ataques retaliatórios contra Israel. Um cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos está em vigor desde 24 de junho.

