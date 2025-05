A primeira arquiteta do Paquistão, Yasmeen Lari, recusou o Prémio Wolf de Israel no ramo da arquitetura, em protesto contra a guerra de Telavive em Gaza.

A declaração de Lari sobre o prémio foi partilhada no Instagram (@barefootsocialarchitecture).

Ela afirmou que, embora estivesse "imensamente grata por esta honra", não poderia aceitar o prémio ou o dinheiro, mesmo sendo de uma organização independente do governo, devido ao “infeliz genocídio contínuo em Gaza”.

“Para mim toda a violência é inaceitável em qualquer lado de um conflito, e passei grande parte da minha vida a ajudar refugiados, embora migrantes climáticos, e Gaza é, infelizmente, agora uma das piores situações em termos de deslocamento,” acrescentou.

O Prémio Wolf é um prémio internacional concedido por Israel desde 1978. Ele homenageia indivíduos que “transcendem barreiras de religião, género, raça, geografia e posição política”.

Os prémios são concedidos nas áreas da medicina, agricultura, matemática, química, física e artes, sendo que o prémio de artes alterna entre arquitetura, música, pintura e escultura.

A nomeação para o Prémio Wolf é feita apenas por convite. Segundo o site oficial, “o Prémio Wolf reconhece cientistas e artistas de todo o mundo pelas suas conquistas excepcionais no avanço da ciência e das artes para o bem da humanidade. Ao conceder o prémio, saudamos líderes e pioneiros nesses campos que contribuíram para um mundo melhor”.

O prémio em cada área consiste num diploma, uma Medalha de Honra e 100.000 dólares.

Após Lari recusar o prémio, este foi concedido à arquiteta chinesa Tiantian Xu, “pela sua arquitetura que transformou vilarejos em toda a China económica, social e culturalmente”.

Conhecer Yasmeen Lari

Lari nasceu no Paquistão em 1941 e mudou-se para Londres aos 15 anos com a sua família. Ela retornou ao Paquistão aos 23 anos com o seu marido após graduar-se na Oxford Brooks School of Architecture.

Lari e o seu falecido marido, Suhail Zaheer Lari, fundaram a Heritage Foundation of Pakistan em 1980, que foi fundamental na preservação do património cultural do país.

O seu trabalho foca na interseção entre a arquitetura e a justiça social, especialmente para comunidades marginalizadas do Paquistão. Ela construiu mais de 50.000 abrigos sustentáveis auto-construídos e mais de 80.000 fogões ecológicos utilizando materiais naturais como barro, cal e bambu.

Ela começou a trabalhar com bambu em 2007, fornecendo cozinhas comunitárias para refugiados do conflito em Swat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, e mais tarde construiu centros comunitários sobre palafitas após enchentes devastarem o país.

Em 2022, quando o país foi devastado pelas cheias, ela comprometeu-se a construir casas sustentáveis e resistentes a inundações.

O seu trabalho está enraizado na filosofia da “Barefoot Social Architecture” (Arquitetura Social Descalça), um sistema de partilha de conhecimento que busca afastar-se do modelo de ajuda humanitária que gera dependência, promovendo, em vez disso, o empoderamento das comunidades.

Em 2023, Lari recebeu a prestigiosa Medalha de Ouro do Royal Institute of British Architects pelo seu trabalho humanitário. Em 2020, ela ganhou o Prémio Jane Drew.