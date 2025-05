A presidência francesa respondeu ao que chamou de uma campanha coordenada de desinformação envolvendo um vídeo viral que gerou alegações de que o Presidente Emmanuel Macron teria escondido um pacote de cocaína enquanto viajava de comboio para a Ucrânia.

“Quando a unidade europeia se torna inconveniente, a desinformação vai ao ponto de transformar um simples lenço em drogas”, declarou o Palácio do Eliseu no X neste domingo, ao repudiar as acusações.

A publicação fazia referência a um curto vídeo publicado nas redes sociais que mostrava Macron junto com o Chanceler alemão Friedrich Merz e o Primeiro-ministro britânico Keir Starmer na cabina de um comboio durante uma viagem noturna da Polónia para a Ucrânia.

Os internautas especularam que Macron estava a esconder um saco de pó branco com a mão quando as câmaras entraram na cabina, enquanto Merz parecia estar a segurar uma colher de cocaína.

As autoridades francesas esclareceram que o objeto que Macron estava a segurar era totalmente inofensivo, identificado como nada mais do que um lenço de papel enrolado numa bola, e disseram que o vídeo tinha sido intencionalmente deturpado para semear a desconfiança do público.

Os media franceses também reagiram, dizendo que Merz segurava um simples misturador de bebidas.

“Estas notícias falsas estão a ser espalhadas pelos inimigos da França, tanto no estrangeiro como no país”, acrescentou o Eliseu. “Devemos permanecer vigilantes contra a manipulação”.

Desinformação

O incidente surge no meio de uma preocupação crescente em França e em toda a Europa com o aumento da prevalência de campanhas de desinformação conduzidas por estrangeiros.

Um relatório recente do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) alertou para o facto de “actores estatais e não estatais espalharem falsas narrativas para desestabilizar as sociedades democráticas”, tendo a França sido repetidamente identificada como um dos principais alvos.

O Governo francês também tem estado em alerta máximo na sequência de ciberataques recentes e de operações de influência atribuídas a actores estrangeiros hostis.

Em abril de 2023, Macron apresentou uma estratégia nacional para combater a manipulação da informação, chamando-lhe “uma batalha pela nossa democracia”.

A iniciativa incluía a cooperação com plataformas tecnológicas, o apoio ao jornalismo independente e ferramentas legais para combater a influência maligna.