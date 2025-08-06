MUNDO
Rússia diz que colonos israelitas atacaram os seus diplomatas em Jerusalém e condena o ataque
O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirma que o ataque aconteceu sob a aquiescência de pessoal militar israelita presente no local, que não tentou impedir a agressão.
A porta-voz do MNE da Rússia, Maria Zakharova, disse que a embaixada em Telavive tinha submetido uma nota diplomática às autoridades israelitas. / Reuters
há 18 horas

A Rússia confirmou que um grupo dos seus diplomatas foi atacado por colonos israelitas ilegais nos territórios palestinianos ocupados.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirma na terça-feira que um veículo de serviço do seu gabinete junto à Administração Nacional Palestiniana com matrículas diplomáticas, transportando funcionários credenciados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, foi atacado em 30 de julho por um grupo de colonos na área perto da colónia israelita ilegal de Giv'at Asaf, perto de Jerusalém.

"O carro sofreu danos mecânicos. Este ataque foi acompanhado por ameaças verbais contra diplomatas russos", afirmou.

O ministério sublinhou que foi "particularmente perturbador e inaceitável" que tenha ocorrido sob a aquiescência de pessoal militar israelita presente no local que "nem sequer tentou impedir as ações agressivas dos agressores".

"Consideramos este incidente como uma violação grosseira da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que, entre outras coisas, obriga o estado recetor a garantir o respeito pelo princípio da inviolabilidade da propriedade das missões estrangeiras e tratar diplomatas estrangeiros com o devido respeito, tomando todas as medidas apropriadas para impedir quaisquer ataques à sua pessoa, liberdade ou dignidade", afirmou.

O ministério indicou que um protesto correspondente foi submetido às autoridades israelitas pela Embaixada Russa em Telavive.

"Esperamos que a parte israelita tire conclusões apropriadas desta situação", voltou a afirmar.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, disse que a embaixada em Telavive tinha submetido uma nota diplomática às autoridades israelitas.

