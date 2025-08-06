A Rússia confirmou que um grupo dos seus diplomatas foi atacado por colonos israelitas ilegais nos territórios palestinianos ocupados.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirma na terça-feira que um veículo de serviço do seu gabinete junto à Administração Nacional Palestiniana com matrículas diplomáticas, transportando funcionários credenciados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, foi atacado em 30 de julho por um grupo de colonos na área perto da colónia israelita ilegal de Giv'at Asaf, perto de Jerusalém.

"O carro sofreu danos mecânicos. Este ataque foi acompanhado por ameaças verbais contra diplomatas russos", afirmou.

O ministério sublinhou que foi "particularmente perturbador e inaceitável" que tenha ocorrido sob a aquiescência de pessoal militar israelita presente no local que "nem sequer tentou impedir as ações agressivas dos agressores".