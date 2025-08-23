O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tomaria uma decisão “importante” em duas semanas sobre os esforços de paz na Ucrânia, especificando que Moscovo poderia enfrentar sanções massivas ou que ele poderia não fazer nada.

Trump disse aos repórteres na Sala Oval na sexta-feira que não estava “feliz” com o ataque russo na quinta-feira que atingiu uma fábrica de propriedade dos EUA na Ucrânia, e que não estava feliz com nada relacionado à guerra.

Mas ele disse que queria ver se o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrariam primeiro.

“Acho que vou saber. Acho que vou saber a atitude da Rússia e, francamente, da Ucrânia. São precisos dois”, disse Trump quando questionado sobre o que faria no final do prazo de duas semanas que estabeleceu para avaliar o estado das negociações de paz.

“Então, vou tomar uma decisão sobre o que faremos e será uma decisão muito importante”, disse.

“Se serão sanções massivas ou tarifas massivas, ou ambos. Ou se não faremos nada e diremos que é a vossa luta.”