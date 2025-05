Os deputados russos criticaram os filmes de animação, brinquedos e videojogos ocidentais, alegando que personagens como o Shrek e o Grinch têm um "impacto destrutivo" nas crianças russas, reportou o The Moscow Times.

"Não parecem maus, mas têm defeitos tanto físicos como de personalidade", disse a deputada da Duma Yana Lantratova, que mostrou imagens comparando personagens "boas" da era soviética com os seus homólogos ocidentais numa mesa-redonda.

Um dos slides, conforme citado pelo The Moscow Times, alertava que com o crescimento da cultura ocidental, personagens com defeitos tinham sido considerados como heróis, e a ideia de uma figura puramente positiva tinha desaparecido.

O Shrek, o Grinch e personagens de Monstros e Companhia foram todos utilizados como exemplos.

Sergei Mironov, o chefe do partido Rússia Justa, enquadrou a tendência como parte de uma "guerra híbrida" mais ampla levada a cabo pelo Ocidente.

"Se queres derrotar o inimigo, educa os filhos deles", disse, acrescentando que "Infelizmente, [os países ocidentais] estão ativamente empenhados em doutrinar os nossos filhos."

Lantratova acrescentou que as lacunas legais tornam difícil para as autoridades russas bloquearem tal conteúdo, mas disse que pretende apresentar propostas a um grupo da Duma que trabalha na defesa dos "valores espirituais tradicionais russos."