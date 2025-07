O Ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que o Irão deve ser impedido de reconstruir os seus programas nucleares e de mísseis, alertando a possibilidade de um novo conflito entre os dois países.

"Existe a possibilidade de renovar a guerra contra o Irão", disse Katz durante uma avaliação de segurança ao lado do Chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, e comandantes superiores, segundo o Maariv.

"É importante formular um plano que garanta que o Irão não retome aos seus projetos nucleares e de mísseis", acrescentou.

Katz também falou sobre outras agressões israelitas na região: "Existem duas frentes abertas—Gaza e Iémen—que devem ser resolvidas de forma decisiva sob uma política ofensiva firme, como foi feito no Irão, Líbano e Síria."

As suas observações surgem na sequência de uma breve, mas intensa ronda de hostilidades entre Israel e o Irão em junho.

Em 13 de junho, Israel—apoiado pelos Estados Unidos—lançou uma agressão não provocada de 12 dias contra o Irão, visando instalações militares, locais nucleares, civis, oficiais de alta patente e cientistas.

O Irão respondeu com ataques de mísseis e drones contra instalações militares e de informações israelitas.

Um cessar-fogo mediado pelos EUA entre os dois países foi anunciado em 23 de junho.