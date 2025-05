Paris não é apenas a capital mundial da moda. É também um porto de escala para os amantes de perfumes. Com cerca de 100 milhões de visitantes por ano, a cidade possui uma rica história de artesanato de fragrâncias e uma série de destinos onde pode explorar, fazer compras e até criar o seu próprio perfume de assinatura.

Como entusiasta apaixonado de perfumes e colecionador que passou anos à procura do aroma perfeito, sempre me cativou a ideia de visitar o centro de fragrâncias mais prestigiado do mundo.

Antes da minha viagem, efectuei uma pesquisa exaustiva para descobrir os melhores locais a explorar e os destinos mais aliciantes para um verdadeiro amante de fragrâncias. Reuni todos os pormenores essenciais para criar a viagem de perfumes perfeita.

Hoje em dia, é possível encomendar qualquer fragrância online, mas se estiver ansioso por mergulhar mais fundo no mundo da perfumaria e embarcar numa viagem olfactiva inesquecível, estes destinos vão oferecer-lhe exatamente isso.

Galerias Lafayette Haussmann: Um país das maravilhas em matéria de perfumes

Um ótimo lugar para começar a sua viagem de perfumes é a Galerias Lafayette Haussmann, um destino de compras icónico no coração de Paris. Sob a sua deslumbrante cúpula de vidro colorido, encontrará uma extensa seleção de boutiques de perfumes de luxo, incluindo Guerlain, Chanel e Dior. Se procura experimentar as melhores fragrâncias num só local, este é o lugar certo.

Perfumaria de nicho: À descoberta de aromas raros e exclusivos

Para aqueles que procuram algo para além das fragrâncias convencionais, Jovoy e Nose são perfumarias de visita obrigatória. Estas boutiques são especializadas em aromas raros e de nicho de marcas como Stephane Humbert Lucas, Xerjoff, Orto Parisi e Nishane. Embora a Jovoy seja mais conhecida, a Nose também oferece uma seleção altamente selecionada.

Se estiver à procura de perfumes verdadeiramente únicos, não perca o Dover Street Market Paris. Esta loja concetual tem fragrâncias raras e de vanguarda que não encontrará facilmente noutros locais.

Museu do Perfume Fragonard: Uma viagem pela história perfumada

Para uma compreensão mais profunda da história e do trabalho artesanal por detrás dos perfumes, dirija-se ao Museu do Perfume Fragonard. Embora pequeno em tamanho, este museu boutique está repleto de exposições fascinantes sobre a evolução da perfumaria, desde técnicas antigas até inovações modernas. Além disso, no final da visita, terá a oportunidade de comprar fragrâncias exclusivas Fragonard.

Comprar perfumes em Paris: As melhores ruas para os entusiastas das fragrâncias

Se preferir explorar ruas encantadoras repletas de elegantes boutiques de perfumes, dirija-se à Rue Saint-Honoré e à Rue des Francs-Bourgeois. Estas ruas albergam algumas das mais prestigiadas casas de fragrâncias, incluindo Creed, Serge Lutens, Penhaligon’s e Balmain. Passear por estas ruas é como entrar num mundo de elegância intemporal e de perfumes requintados.

Para uma experiência verdadeiramente única, visite a Officine Universelle Buly, uma perfumaria que o transporta para a França do século XVIII. Com várias boutiques autênticas em Paris, a Officine Universelle Buly é famosa pelas suas fragrâncias à base de água, bálsamos labiais personalizados, pentes e até designs de produtos estéticos, tornando-se uma sensação nas redes sociais.

Crie o seu próprio perfume: workshops práticos

Porquê comprar perfumes quando se pode criar o seu próprio perfume?

Paris oferece inúmeros ateliers de perfumaria onde pode aprender a arte de misturar aromas e criar uma fragrância que reflicta a sua personalidade. Quer se trate de um principiante ou de um amante de fragrâncias experiente, estes ateliers proporcionam uma recordação única da sua viagem. Molinard, Galimard e Fragonard estão entre os destinos populares para estes workshops.

Paris é um destino de sonho para todos os apaixonados por perfumes. Quer esteja a explorar boutiques de luxo, a descobrir fragrâncias de nicho, a mergulhar na história dos aromas ou a criar a sua própria mistura de assinatura, a cidade oferece infinitas delícias olfactivas. Por isso, da próxima vez que visitar Paris, deixe o seu nariz guiar o caminho e talvez encontre o seu perfume de assinatura.