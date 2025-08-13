O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará numa reunião virtual com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e vários líderes europeus, confirmou um representante da Casa Branca à Agência Anadolu.

O representante confirmou a participação de Trump na quarta-feira, sob condição de anonimato, um dia após o Chanceler alemão Friedrich Merz ter declarado que convidou o Presidente dos EUA, Zelensky e outros líderes europeus.

A reunião ocorrerá dois dias antes de Trump se encontrar com o Presidente russo Vladimir Putin no Alasca.

O porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius, afirmou que as conversas virtuais se concentrarão em “novas opções para exercer pressão sobre a Rússia” e “preparativos para possíveis negociações de paz e questões relacionadas com reivindicações territoriais e garantias de segurança.”

Líderes da Alemanha, Finlândia, França, Itália, Polónia, Reino Unido e Ucrânia participarão, juntamente com a Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho Europeu, o Secretário-geral da NATO e o Vice-presidente dos EUA.

Na terça-feira, a Casa Branca minimizou as expectativas para a próxima cimeira de Trump com Putin, chamando-a de um “exercício de escuta” para o líder americano.