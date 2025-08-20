A Türkiye detalhou o escopo de sua assistência humanitária a Gaza, dizendo que despachou ajuda por meio de 16 navios e 14 aeronaves desde o início da agressão militar de Israel em outubro de 2023.

Num comunicado divulgado na terça-feira, a Direcção de Comunicações disse que o esforço reflecte a liderança do Presidente Recep Tayyip Erdogan, sob a qual Türkiye tem procurado ser “a voz de Gaza em todas as plataformas internacionais”, enquanto continua a enviar ajuda urgente aos civis sob o cerco.

Gaza está há muito tempo sob bloqueio e, desde 7 de outubro de 2023, a sua população tem enfrentado uma escalada de fome e privações no meio dos bombardeamentos israelitas.

A Direção afirmou que a Türkiye tem trabalhado intensamente “para apoiar o povo inocente de Gaza, abandonados para morrer à fome”.

Desde o início da escalada, a Türkiye enviou mais de 101.000 toneladas de ajuda, juntamente com 15 milhões de dólares de apoio financeiro.