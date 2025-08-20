A Türkiye detalhou o escopo de sua assistência humanitária a Gaza, dizendo que despachou ajuda por meio de 16 navios e 14 aeronaves desde o início da agressão militar de Israel em outubro de 2023.
Num comunicado divulgado na terça-feira, a Direcção de Comunicações disse que o esforço reflecte a liderança do Presidente Recep Tayyip Erdogan, sob a qual Türkiye tem procurado ser “a voz de Gaza em todas as plataformas internacionais”, enquanto continua a enviar ajuda urgente aos civis sob o cerco.
Gaza está há muito tempo sob bloqueio e, desde 7 de outubro de 2023, a sua população tem enfrentado uma escalada de fome e privações no meio dos bombardeamentos israelitas.
A Direção afirmou que a Türkiye tem trabalhado intensamente “para apoiar o povo inocente de Gaza, abandonados para morrer à fome”.
Desde o início da escalada, a Türkiye enviou mais de 101.000 toneladas de ajuda, juntamente com 15 milhões de dólares de apoio financeiro.
A assistência contínua da Türkiye
Os envios incluíram entregas em grande escala de alimentos, farinha e água potável, bem como vestuário e até conjuntos de brinquedos para crianças.
A ajuda médica tem sido uma componente fundamental: A Türkiye enviou oito hospitais de campanha, 53 ambulâncias e quase 250 toneladas de material médico, tendo também transferido 430 doentes e 450 acompanhantes para a Türkiye para receberem tratamento.
A ajuda adicional incluiu centenas de milhares de kits de higiene, milhares de tendas e sacos-cama e mais de 1.400 geradores, juntamente com cozinhas móveis e outro tipo de apoio técnico.
A Direção sublinhou que a Türkiye continuará a prestar assistência humanitária “por todos os meios possíveis”, mesmo quando o acesso a Gaza continua a ser difícil devido ao bloqueio de Israel.