Ajuda a Gaza ultrapassa as 100 mil toneladas enquanto Türkiye compromete-se a manter a linha de vida
A Direção de Comunicações afirma que as entregas de ajuda incluem hospitais de campanha, ambulâncias, alimentos, abrigos e 15 milhões de dólares em apoio financeiro para civis presos sob o bloqueio.
A Türkiye enviou mais de 101.000 toneladas de ajuda, além de US$ 15 milhões em apoio financeiro, desde a escalada no final de 2023. (Foto: Arquivo) / AA
20 de agosto de 2025

A Türkiye detalhou o escopo de sua assistência humanitária a Gaza, dizendo que despachou ajuda por meio de 16 navios e 14 aeronaves desde o início da agressão militar de Israel em outubro de 2023.

Num comunicado divulgado na terça-feira, a Direcção de Comunicações disse que o esforço reflecte a liderança do Presidente Recep Tayyip Erdogan, sob a qual Türkiye tem procurado ser “a voz de Gaza em todas as plataformas internacionais”, enquanto continua a enviar ajuda urgente aos civis sob o cerco.

Gaza está há muito tempo sob bloqueio e, desde 7 de outubro de 2023, a sua população tem enfrentado uma escalada de fome e privações no meio dos bombardeamentos israelitas.

A Direção afirmou que a Türkiye tem trabalhado intensamente “para apoiar o povo inocente de Gaza, abandonados para morrer à fome”.

Desde o início da escalada, a Türkiye enviou mais de 101.000 toneladas de ajuda, juntamente com 15 milhões de dólares de apoio financeiro.

A assistência contínua da Türkiye

Os envios incluíram entregas em grande escala de alimentos, farinha e água potável, bem como vestuário e até conjuntos de brinquedos para crianças.

A ajuda médica tem sido uma componente fundamental: A Türkiye enviou oito hospitais de campanha, 53 ambulâncias e quase 250 toneladas de material médico, tendo também transferido 430 doentes e 450 acompanhantes para a Türkiye para receberem tratamento.

A ajuda adicional incluiu centenas de milhares de kits de higiene, milhares de tendas e sacos-cama e mais de 1.400 geradores, juntamente com cozinhas móveis e outro tipo de apoio técnico.

A Direção sublinhou que a Türkiye continuará a prestar assistência humanitária “por todos os meios possíveis”, mesmo quando o acesso a Gaza continua a ser difícil devido ao bloqueio de Israel.

