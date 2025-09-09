O Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu elogiou-se dizendo que as suas forças israelitas destruíram 50 torres residenciais na Cidade de Gaza em dois dias, prometendo mais demolições como parte dos planos para ocupar o maior centro urbano do enclave.
"Nos últimos dois dias, 50 dessas torres caíram. A força aérea derrubou-as", disse Netanyahu numa mensagem de vídeo.
"Agora tudo isto é apenas uma introdução, apenas um prelúdio, da principal operação intensa — uma manobra terrestre das nossas forças, que agora se estão a organizar e a reunir na Cidade de Gaza."
Avisou os residentes para fugirem, dizendo: "Isto é apenas o prelúdio da principal operação poderosa, por isso digo aos residentes de Gaza: foram avisados, saiam de lá."
O grupo palestiniano Hamas denunciou as declarações, descrevendo-as como "uma das formas mais feias de sadismo e criminalidade" levadas a cabo abertamente perante a comunidade internacional.
Na sexta-feira, as forças israelitas começaram a visar edifícios de vários andares na Cidade de Gaza que abrigavam centenas de civis deslocados, intensificando os bombardeamentos como parte de uma estratégia para limpar e ocupar a cidade.
Genocídio de Israel em Gaza
Israel matou mais de 64.500 palestinianos desde outubro de 2023, segundo as autoridades de saúde de Gaza.
O genocídio devastou o enclave, deslocando quase toda a população e mergulhando-a na fome.
Organismos jurídicos internacionais tomaram medidas contra líderes israelitas.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para Netanyahu e o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua conduta em Gaza.
Apesar das críticas globais, Netanyahu prometeu expandir a campanha.
"Isto é apenas o começo", disse ele.