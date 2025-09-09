MÉDIO ORIENTE
2 min de leitura
Netanyahu elogia o bombardeamento israelita contra 50 arranha-céus de Gaza em 2 dias, promete mais
PM israelita diz que as demolições são um "prelúdio" de uma grande operação terrestre na Cidade de Gaza; Hamas condena declarações e considera os ataques como "sadismo criminoso".
PM israelita diz que as demolições são um "prelúdio" de uma grande operação terrestre na Cidade de Gaza; Hamas condena as declarações de Netanyahu. / AP
9 de setembro de 2025

O Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu elogiou-se dizendo que as suas forças israelitas destruíram 50 torres residenciais na Cidade de Gaza em dois dias, prometendo mais demolições como parte dos planos para ocupar o maior centro urbano do enclave.

"Nos últimos dois dias, 50 dessas torres caíram. A força aérea derrubou-as", disse Netanyahu numa mensagem de vídeo.

"Agora tudo isto é apenas uma introdução, apenas um prelúdio, da principal operação intensa — uma manobra terrestre das nossas forças, que agora se estão a organizar e a reunir na Cidade de Gaza."

Avisou os residentes para fugirem, dizendo: "Isto é apenas o prelúdio da principal operação poderosa, por isso digo aos residentes de Gaza: foram avisados, saiam de lá."

O grupo palestiniano Hamas denunciou as declarações, descrevendo-as como "uma das formas mais feias de sadismo e criminalidade" levadas a cabo abertamente perante a comunidade internacional.

Na sexta-feira, as forças israelitas começaram a visar edifícios de vários andares na Cidade de Gaza que abrigavam centenas de civis deslocados, intensificando os bombardeamentos como parte de uma estratégia para limpar e ocupar a cidade.

Genocídio de Israel em Gaza

Israel matou mais de 64.500 palestinianos desde outubro de 2023, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

O genocídio devastou o enclave, deslocando quase toda a população e mergulhando-a na fome.

Organismos jurídicos internacionais tomaram medidas contra líderes israelitas.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para Netanyahu e o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua conduta em Gaza.

Apesar das críticas globais, Netanyahu prometeu expandir a campanha.

"Isto é apenas o começo", disse ele.

