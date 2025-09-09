O Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu elogiou-se dizendo que as suas forças israelitas destruíram 50 torres residenciais na Cidade de Gaza em dois dias, prometendo mais demolições como parte dos planos para ocupar o maior centro urbano do enclave.

"Nos últimos dois dias, 50 dessas torres caíram. A força aérea derrubou-as", disse Netanyahu numa mensagem de vídeo.

"Agora tudo isto é apenas uma introdução, apenas um prelúdio, da principal operação intensa — uma manobra terrestre das nossas forças, que agora se estão a organizar e a reunir na Cidade de Gaza."

Avisou os residentes para fugirem, dizendo: "Isto é apenas o prelúdio da principal operação poderosa, por isso digo aos residentes de Gaza: foram avisados, saiam de lá."

O grupo palestiniano Hamas denunciou as declarações, descrevendo-as como "uma das formas mais feias de sadismo e criminalidade" levadas a cabo abertamente perante a comunidade internacional.

Na sexta-feira, as forças israelitas começaram a visar edifícios de vários andares na Cidade de Gaza que abrigavam centenas de civis deslocados, intensificando os bombardeamentos como parte de uma estratégia para limpar e ocupar a cidade.

Genocídio de Israel em Gaza