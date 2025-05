As Nações Unidas afirmaram ter "despachado" cerca de 90 camiões com a tão necessária ajuda para Gaza, mas os alimentos e medicamentos não estão a chegar a todos devido à interferência israelita.

A distribuição de ajuda humanitária, na quarta-feira, foi a primeira em Gaza desde o início de março e surge na sequência de um protesto global contra o bloqueio israelita que já matou centenas de pessoas devido à má nutrição.

Segundo informações provenientes de Gaza, 87 camiões de ajuda humanitária foram atribuídos a organizações internacionais e locais para satisfazer "necessidades humanitárias urgentes".

Nahed Shahiber, presidente da associação de empresas privadas de transporte em Gaza, disse à Anadolu que, entre os camiões, 75 transportavam farinha para padarias nas províncias do centro e do sul, através da passagem de Kerem Shalom, na parte sul de Gaza.

Shahiber confirmou que não há coordenação para que os camiões de ajuda humanitária entrem na cidade de Gaza e na província do Norte de Gaza através do corredor de Netzarim, uma vez que o exército está a impedir a circulação de camiões através do mesmo.

Disse que 12 camiões foram carregados com suplementos nutricionais para crianças, que a UNICEF vai distribuir, e a sua carga foi descarregada em Deir al-Balah, no centro de Gaza.

O correspondente da TRT World em Gaza informou que, embora os camiões de ajuda humanitária tenham entrado no enclave palestiniano, a distribuição de ajuda está a ser apenas parcialmente permitida, uma vez que o exército de ocupação israelita em Gaza marcou várias áreas como "inseguras" para a circulação de veículos, dificultando assim a distribuição de ajuda.

"Uma gota no oceano"

Gaza necessita de um mínimo de 500 camiões por dia que transportem ajuda médica e alimentar urgente, bem como pelo menos 50 camiões de combustível, como forma de salvar vidas, no meio de uma fome cada vez maior, causada pelo encerramento dos postos fronteiriços por Israel há mais de dois meses, afirmam as autoridades palestinianas.

Ainda esta semana, o Porta-voz do Gabinete Humanitário da ONU (OCHA), Jens Laerke, afirmou que apenas cinco camiões de ajuda humanitária tinham entrado em Gaza até à tarde de terça-feira, e que os trabalhadores humanitários não tinham recebido permissão para distribuir os mantimentos.

Desde 2 de março, dois milhões de palestinianos passam fome devido ao bloqueio israelita e a distribuição de quantidades ínfimas de ajuda tornou-se problemática.

“90 camiões para uma população de dois milhões de palestinianos é uma gota de água no oceano e a distribuição desta pequena quantidade é problemática”, afirma um correspondente da TRT World em Gaza.

Uma fome iminente

O responsável da OCHA, Tom Fletcher, disse à BBC Radio 4 na terça-feira que 14.000 bebés em Gaza poderiam morrer nas próximas 48 horas se os camiões de ajuda não chegassem às comunidades do enclave.

Desde 2 de março que Israel mantém as passagens de Gaza fechadas à entrada de alimentos, medicamentos e ajuda humanitária, agravando a já grave crise humanitária no enclave.

De acordo com a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), centenas de milhares de palestinianos comem apenas uma refeição de dois em dois ou de três em três dias, devido ao bloqueio impiedoso imposto por Israel.

Cerca de 500 mil pessoas em Gaza enfrentam uma fome catastrófica, de acordo com um relatório divulgado por 17 agências da ONU e ONG.

Os médicos alertaram que, se a situação da ajuda humanitária em Gaza não melhorar, uma crise de fome é uma possibilidade próxima.

De acordo com as autoridades de Gaza, o bloqueio de 80 dias imposto por Israel obrigou a um encerramento rigoroso dos pontos de passagem e bloqueou a entrega de ajuda, o que provocou cerca de 330 mortes e mais de 300 abortos devido à subnutrição, no âmbito do que foi descrito como uma campanha de genocídio.