Como devemos entender a declaração amplamente divulgada do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China: “Se os EUA querem guerra, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até ao fim”.

Muitos interpretaram este facto como uma escalada na guerra de palavras, pelo menos do lado chinês. A declaração é sinistra, uma vez que raramente ouvimos uma declaração tão direta do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, que depois é repetida em várias contas oficiais das redes sociais em todo o mundo.

Em suma, não se trata do tipo de bravata que ouvimos frequentemente do Ministério da Defesa, do Global Times ou de um dos chamados diplomatas “guerreiros lobos”, que ou passam ao lado da mensagem ou fazem-no de acordo com as suas orientações, com alguma distância do centro.

Além disso, é especialmente notável porque, nos últimos meses que antecederam as eleições nos EUA, as declarações oficiais da China, bem como as reportagens nos meios de comunicação estatais, trataram Washington com luvas de pelica, esperando para ver que caminho Donald Trump queria seguir sem ser sugado para uma espiral descendente de tit-for-tat, que Trump tipicamente adora.

Agora, como é evidente que a nova administração dos EUA está a agir de forma bastante agressiva contra a China, esta nova declaração direta é um sinal de que as luvas foram retiradas, pelo menos em termos discursivos.

Podemos também perguntar-nos se isto marca um pivot em Pequim, que se prepara para uma fase de confronto mais direto com os EUA. Se a retirada americana da Ucrânia finalmente abrir caminho para Washington dirigir toda a sua atenção contra a China, como alguns especulam, então é altura de Pequim se manter inequivocamente firme, ao ponto de dizer que está pronta para a guerra se os EUA a provocarem.

Por um lado, esta posição é coerente com a afirmação de Pequim de que, nesta nova era, a China regressou ao centro da cena mundial como uma grande potência, que já está a concretizar de forma construtiva a emergência de um mundo multipolar.

Por outro lado, Trump demonstrou em várias ocasiões o valor da cautela quando se trata de lidar com a Rússia, levantando repetidamente o espetro de uma possível terceira guerra mundial se a relação for mal gerida.

Este facto fornece um contexto importante à medida que Trump avança para resolver a guerra do Presidente Joe Biden contra a Rússia: Os líderes dos EUA prometeram uma derrota russa e a destruição da economia russa. No entanto, aqui estamos hoje, um presidente dos EUA provavelmente a negociar termos que confirmam a vitória russa, e a fazê-lo sem os seus aliados ou mesmo a Ucrânia à mesa.

Com os EUA a ficarem para trás na crescente guerra comercial, o Presidente eleito Trump lançou o desafio ao gigante asiático. Mas poderá haver um vencedor nesta guerra?

A lição para a China é bastante clara: se Trump teme uma guerra mais vasta com a Rússia, se a Rússia se manteve forte contra a NATO, contra a Ucrânia, a Europa e os EUA, e o fez com a sua economia a resistir a ataques devastadores, então a China, sendo um país muito mais forte do que a Rússia, tanto económica como militarmente, deve igualmente manter-se firme, e ainda mais se a administração Trump estiver disposta a testar a determinação da China.

No ano passado, havia um consenso silencioso em Pequim de que uma segunda presidência de Trump favoreceria os interesses da China. É certo que havia quem receasse que a resolução do conflito na Ucrânia libertasse Washington para se concentrar mais na China. Mas pode-se argumentar que os EUA exploraram esse conflito para estragar as relações da China com a Europa.

Entretanto, a administração Biden não abrandou de todo a implementação da sua estratégia de contenção anti-China, de tal forma que o risco de guerra era insuportavelmente elevado em 2023, exigindo moderação. Ao mesmo tempo, era cada vez mais claro que os objectivos dos EUA iriam falhar na Ucrânia.

Poder-se-ia muito bem argumentar que 2023 marcou um ano de fracasso estratégico, demonstrando os duros limites das capacidades americanas para reimpor uma ordem mundial unipolar, um ano que foi seguido por uma crescente estabilização da economia chinesa e por avanços tecnológicos importantes que sinalizaram a futilidade autodestrutiva do bloqueio tecnológico dos EUA.

Consequentemente, a Doutrina Biden falhou. Embora o regresso de Trump oferecesse aos EUA uma boa oportunidade para mudar de tática, os chineses estavam bastante confiantes de que ele seria ainda menos eficaz do que o seu antecessor na angariação de apoio internacional contra a China. Pensavam que seria ainda mais provável que alimentasse a polarização e as crises de governação entre os aliados americanos e nos próprios EUA e mais provável que negociasse um acordo comercial, como aconteceu durante a primeira presidência de Trump.

Isto porque uma guerra comercial acaba por trazer grande sofrimento aos americanos e, em breve, os camaradas de Trump no Congresso enfrentarão eleitores que querem a paz e o alívio da inflação que ele lhes prometeu.

O Presidente dos EUA impôs anteriormente direitos aduaneiros adicionais de 10% sobre todos os produtos importados da China.

De facto, se os republicanos perderem o controlo do Congresso, a segunda vinda de Trump será considerada como um segundo fracasso, e o anátema do estatuto de lame-duck invocará para alguns de nós o popular meme chinês de Trump como um “galo de ouro”.

Embora Trump não tenha mostrado totalmente a sua mão, Pequim vê os EUA a explorar três potenciais vias estratégicas em simultâneo. Em primeiro lugar, poderá apostar tudo na dissociação e na contenção anti-China. Mas isso poderia provocar o tipo de guerra económica que poderia empurrar a China contra o dólar. Isto poderia, por sua vez, levar mais diretamente a um conflito militar, dado o facto de a economia dos EUA (e, portanto, o poder militar dos EUA) ser substancialmente um castelo de cartas construído sobre o poder do dólar como moeda supranacional.

Em segundo lugar, poderia promover uma política de recuo estratégico para uma esfera de influência mais restrita, uma Nova Doutrina Monroe, como sugerem algumas das suas acções, regressando principalmente ao hemisfério ocidental, onde os EUA são geograficamente favorecidos. Isto poderia ser complementado com acções contra a Gronelândia e o Canadá, dado o valor relativo do Norte Global face às alterações climáticas.

Entretanto, a China e a Rússia teriam então de definir as suas posições respectivas na Ásia Central, em especial, o que poderá ser mais fácil de dizer do que de fazer, apesar dos progressos que os dois fizeram ao trabalharem em conjunto com uma parceria estratégica e através da Iniciativa Belt-Road, dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai.

Em terceiro lugar, Trump está a acumular influência para uma eventual grande negociação, em que espera obter o máximo possível da China, incluindo protecções para o dólar, a economia dos EUA e os interesses estratégicos dos EUA nas Américas, ao mesmo tempo que acaba por encorajar o investimento e a produção chineses nos EUA, ultrapassando a Europa. Esta possibilidade certamente entusiasma Pequim e horroriza a Europa, e das três vias pode ser a mais realista, uma que teria de ser concretizada antes de o Congresso chegar às intercalares.

É justo dizer que a China compreende estas tácticas e possíveis vias estratégicas, e tem planos de contingência para cada uma delas. Entretanto, parecer alarmado ou alarmista não é algo que Pequim queira comunicar, porque é precisamente isso que Trump está a tentar provocar. A última coisa que ele quer ouvir é que um país mais poderoso do que a Rússia está pronto para a guerra. E, ao contrário do Canadá, do México, do Panamá e da Colômbia, a China não se deixará intimidar por concessões.