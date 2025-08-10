Uma pessoa foi morta e vários apartamentos e uma instalação industrial foram danificados num ataque de drone ucraniano na cidade de Saratov, na região sul da Rússia, afirmou o governador no domingo.

Roman Busargin publicou na aplicação de mensagens Telegram que os residentes foram evacuados depois de destroços de um drone destruído terem danificado três apartamentos no ataque noturno.

"Vários residentes necessitaram de assistência médica", disse Busargin. "A ajuda foi prestada no local, e uma pessoa foi hospitalizada. Infelizmente, uma pessoa morreu."

Busargin não especificou que tipo de instalação industrial foi danificada.

Imagens das redes sociais mostraram fumaça a elevar-se sobre o que parecia uma zona industrial. A Reuters verificou que a localização vista num dos vídeos correspondia a imagens de arquivo e de satélite da área. A Reuters não conseguiu verificar quando o vídeo foi filmado.

Os meios de comunicação ucranianos, incluindo o órgão RBK-Ukraine, reportaram que a refinaria de petróleo na cidade de Saratov, o centro administrativo da região, estava em chamas após um ataque de drone.

Voos suspensos em Saratov