Uma pessoa foi morta e vários apartamentos e uma instalação industrial foram danificados num ataque de drone ucraniano na cidade de Saratov, na região sul da Rússia, afirmou o governador no domingo.
Roman Busargin publicou na aplicação de mensagens Telegram que os residentes foram evacuados depois de destroços de um drone destruído terem danificado três apartamentos no ataque noturno.
"Vários residentes necessitaram de assistência médica", disse Busargin. "A ajuda foi prestada no local, e uma pessoa foi hospitalizada. Infelizmente, uma pessoa morreu."
Busargin não especificou que tipo de instalação industrial foi danificada.
Imagens das redes sociais mostraram fumaça a elevar-se sobre o que parecia uma zona industrial. A Reuters verificou que a localização vista num dos vídeos correspondia a imagens de arquivo e de satélite da área. A Reuters não conseguiu verificar quando o vídeo foi filmado.
Os meios de comunicação ucranianos, incluindo o órgão RBK-Ukraine, reportaram que a refinaria de petróleo na cidade de Saratov, o centro administrativo da região, estava em chamas após um ataque de drone.
Voos suspensos em Saratov
A refinaria propriedade da Rosneft na cidade de Saratov foi forçada a suspender operações no início deste ano por razões de segurança após ataques de drones ucranianos, disseram fontes da indústria à Reuters.
O canal SHOT da Telegram da Rússia, que frequentemente publica informações de fontes dos serviços de segurança e aplicação da lei, reportou que cerca de oito explosões foram ouvidas sobre Saratov e Engels, cidades separadas pelo Rio Volga.
A autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia, disse no Telegram que os voos de e para Saratov foram suspensos por cerca de duas horas no início de domingo para garantir a segurança aérea.
Ambos os lados negam visar civis nos seus ataques ao território um do outro na guerra que a Rússia lançou com a sua campanha militar na Ucrânia em fevereiro de 2022.
Kiev afirma que os seus ataques dentro da Rússia visam destruir infraestrutura que é fundamental para os esforços de guerra de Moscovo, incluindo infraestrutura energética e militar, e são em resposta aos ataques contínuos da Rússia.